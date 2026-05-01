Cómo hacer pan casero para principiantes: la receta de fácil paso a paso

La buena noticia es que hacer un pan casero básico, no se requiere ingredientes difíciles de conseguir, amasadoras profesionales ni años de experiencia: solo se necesita agua, harina, sal, levadura y, sobre todo, paciencia.

Receta de pan casero para principiantes, ingredientes

Para empezar la receta y realizar dos panes medianos, es fundamental respetar las cantidades. La panadería es, en el fondo, química pura: