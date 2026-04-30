La receta definitiva para la pizza de cantimpalo casera: un clásico que nunca falla

A continuación, te compartimos la receta completa y los trucos para que la masa te quede esponjosa por dentro y crocante por fuera.

receta-pizza-cantimpalo3

Receta de pizza casera de cantimpalo, ingredientes

Para la masa (rinde 2 pizzas grandes):

Harina 0000: 500 gramos (también se puede usar mitad 000 y mitad 0000).

Agua tibia: 300 ml.

Levadura: 15 gramos si es fresca, o 5 gramos si es seca.

Sal fina: 10 gramos (una cucharada sopera rasa).

Aceite de oliva (o girasol): 2 cucharadas.

Para la cubierta (por pizza):

Salsa de tomate: 150 ml (puré de tomate condimentado con sal, ajo, orégano y un chorrito de aceite).

Muzzarella: 250 a 300 gramos.

Cantimpalo: 100 a 150 gramos, cortado en rodajas finas.

Orégano: a gusto.

Aceitunas: verdes o negras, para decorar.

receta-pizza-cantimpalo2

Receta de pizza casera de cantimpalo, ingredientes

El armado del bollo: en un recipiente pequeño, disolver la levadura con un chorrito del agua tibia y una pizca de azúcar para que espume. En un bol grande, colocar la harina y hacer un hueco en el centro. Colocar la sal en los bordes (es importante que no toque directamente la levadura al principio). Verter en el centro la levadura espumada, el resto del agua y el aceite. Comenzar a integrar de adentro hacia afuera hasta formar una masa. El amasado y leudado: pasar la masa a la mesada y amasar durante unos 10 minutos con energía, hasta lograr un bollo liso y elástico. Dividir la masa en dos bollos iguales. Taparlos con un repasador limpio o papel film y dejarlos reposar en un lugar cálido durante al menos 1 hora, o hasta que dupliquen su volumen. El estirado: aceitar ligeramente dos pizzeras. Estirar cada bollo con las manos (o con palo de amasar si preferís una masa más fina y uniforme) cubriendo toda la superficie del molde. Dejar reposar otros 15 minutos para que la masa se relaje. Mientras tanto, encender el horno y precalentarlo a temperatura máxima (idealmente entre 220°C y 250°C). La prepizza y el armado: pintar la masa con la salsa de tomate y llevar al horno por unos 8 a 10 minutos para hacer la "prepizza". Retirar del horno, agregar más salsa si es necesario, y distribuir la muzzarella rallada o en cubos. Volver al horno hasta que el queso esté bien fundido. El toque de cantimpalo: retirar la pizza del horno e inmediatamente distribuir las rodajas de cantimpalo por toda la superficie. El gran secreto: el calor residual de la pizza calentará el embutido liberando sus aceites y aromas sin llegar a quemarlo ni secarlo. Si te gusta el cantimpalo un poco más crujiente, podés agregarlo al horno solo por el último minuto de cocción. Finalización: espolvorear con orégano fresco o seco, decorar con las aceitunas, cortar en porciones y ¡a disfrutar!

receta-pizza-cantimpalo

El tip del experto: Para que la base quede bien crocante, podés espolvorear un poco de polenta o semolín en la pizzera antes de estirar la masa. Esto le da una textura rústica y deliciosa típica de las mejores pizzerías.