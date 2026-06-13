Cómo hacer pollo al escabeche casero: la receta con un sabor único y fácil paso a paso

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Receta de pollo al escabeche, ingredientes

Para llenar aproximadamente dos frascos medianos (tipo mermelada), vas a necesitar:

Pechugas o muslos de pollo : 1 kilo (limpio, sin piel ni huesos).

: 1 kilo (limpio, sin piel ni huesos). Cebollas: 2 grandes o 3 medianas.

Zanahorias: 3 unidades medianas.

Pimiento morrón rojo: 1 unidad.

Ajo: 4 a 5 dientes enteros.

Aceite (mezcla de girasol y un chorrito de oliva): 1 taza.

Vinagre de alcohol o de manzana: 1 taza.

Vino blanco: 1/2 taza.

Condimentos: 2 hojas de laurel, 1 cucharada de granos de pimienta negra, 1 cucharadita de orégano, 1 cucharadita de ají molido y sal gruesa a gusto.

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Receta de pollo al escabeche, paso a paso

La preparación de la carne: cortar el pollo en cubos parejos, ni muy grandes ni muy chicos (del tamaño de un bocado). Sellar los trozos en una olla amplia con un poco de aceite hasta que estén dorados por fuera. Retirar y reservar. Los vegetales: en la misma olla (para aprovechar los jugos del pollo), incorporar las zanahorias cortadas en rodajas finas, las cebollas en juliana y el morrón en tiras. Agregar los dientes de ajo pelados y enteros. Sofreír a fuego medio durante unos 5 minutos hasta que la cebolla empiece a transparentar. La cocción: volver a introducir el pollo a la olla junto con los vegetales. Es el momento de incorporar los líquidos: sumar la taza de aceite, la taza de vinagre y la media taza de vino blanco. Aromatizar: agregar el laurel, la pimienta en grano, el orégano, el ají molido y la sal. Remover bien para integrar. El hervor: llevar la preparación a punto de ebullición. Una vez que rompa el hervor, bajar el fuego al mínimo, tapar la olla y cocinar suavemente durante unos 35 a 40 minutos. La zanahoria debe quedar tierna, pero sin deshacerse. El envasado: apagar el fuego y dejar entibiar. Envasar la preparación en frascos de vidrio previamente esterilizados. Es fundamental que el líquido (el escabeche en sí) cubra por completo los ingredientes sólidos. Si falta líquido, se puede agregar un poco más de aceite directamente en el frasco.

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El secreto de los expertos sobre la receta

El mayor desafío de la receta del escabeche no está en la cocción, sino en la paciencia. Aunque el aroma invite a probarlo inmediatamente, el verdadero sabor se desarrolla con el tiempo. Lo ideal es tapar los frascos, llevarlos a la heladera y esperar al menos 48 horas antes de abrirlo.

Este tiempo de reposo permite que las fibras del pollo absorban los jugos, la acidez del vinagre se suavice y los aromas del laurel y la pimienta se amalgamen a la perfección. Servido frío, acompañado de un buen pan casero y una copa de vino, el éxito está garantizado.