Cómo hacer pollo al escabeche casero: la receta con un sabor único y fácil paso a paso

Hablar de escabeche es evocar la imagen de la cocina familiar, los frascos de vidrio prolijamente alineados y las mesas de fin de semana donde nunca falta una buena picada. Aunque históricamente nació como un método de conservación antes de la invención de la heladera, hoy el escabeche de pollo es una receta codiciada por mérito propio.
Su preparación suele generar cierto respeto, pero la realidad es que hacer un buen escabeche en casa es un proceso sencillo, económico y muy gratificante. La clave del éxito radica en tres pilares: la calidad de los ingredientes, el respeto por los tiempos de cocción y, por supuesto, la paciencia para dejarlo reposar antes de consumirlo.
A continuación, la receta definitiva para preparar un pollo al escabeche que se va a robar todos los elogios.
Receta de pollo al escabeche, ingredientes
Para llenar aproximadamente dos frascos medianos (tipo mermelada), vas a necesitar:
- Pechugas o muslos de pollo: 1 kilo (limpio, sin piel ni huesos).
- Cebollas: 2 grandes o 3 medianas.
- Zanahorias: 3 unidades medianas.
- Pimiento morrón rojo: 1 unidad.
- Ajo: 4 a 5 dientes enteros.
- Aceite (mezcla de girasol y un chorrito de oliva): 1 taza.
- Vinagre de alcohol o de manzana: 1 taza.
- Vino blanco: 1/2 taza.
- Condimentos: 2 hojas de laurel, 1 cucharada de granos de pimienta negra, 1 cucharadita de orégano, 1 cucharadita de ají molido y sal gruesa a gusto.
Receta de pollo al escabeche, paso a paso
- La preparación de la carne: cortar el pollo en cubos parejos, ni muy grandes ni muy chicos (del tamaño de un bocado). Sellar los trozos en una olla amplia con un poco de aceite hasta que estén dorados por fuera. Retirar y reservar.
- Los vegetales: en la misma olla (para aprovechar los jugos del pollo), incorporar las zanahorias cortadas en rodajas finas, las cebollas en juliana y el morrón en tiras. Agregar los dientes de ajo pelados y enteros. Sofreír a fuego medio durante unos 5 minutos hasta que la cebolla empiece a transparentar.
- La cocción: volver a introducir el pollo a la olla junto con los vegetales. Es el momento de incorporar los líquidos: sumar la taza de aceite, la taza de vinagre y la media taza de vino blanco.
- Aromatizar: agregar el laurel, la pimienta en grano, el orégano, el ají molido y la sal. Remover bien para integrar.
- El hervor: llevar la preparación a punto de ebullición. Una vez que rompa el hervor, bajar el fuego al mínimo, tapar la olla y cocinar suavemente durante unos 35 a 40 minutos. La zanahoria debe quedar tierna, pero sin deshacerse.
- El envasado: apagar el fuego y dejar entibiar. Envasar la preparación en frascos de vidrio previamente esterilizados. Es fundamental que el líquido (el escabeche en sí) cubra por completo los ingredientes sólidos. Si falta líquido, se puede agregar un poco más de aceite directamente en el frasco.
El secreto de los expertos sobre la receta
El mayor desafío de la receta del escabeche no está en la cocción, sino en la paciencia. Aunque el aroma invite a probarlo inmediatamente, el verdadero sabor se desarrolla con el tiempo. Lo ideal es tapar los frascos, llevarlos a la heladera y esperar al menos 48 horas antes de abrirlo.
Este tiempo de reposo permite que las fibras del pollo absorban los jugos, la acidez del vinagre se suavice y los aromas del laurel y la pimienta se amalgamen a la perfección. Servido frío, acompañado de un buen pan casero y una copa de vino, el éxito está garantizado.