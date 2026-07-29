Cómo hacer porotos en escabeches caseros: la receta de ingredientes condimentados y fácil de hacer

Pocas veces se disfruta tanto una comida como cuando se tiene enfrente una receta de porotos en escabeche. Estas delicias que salen tiernas y bien condimentadas, son literalmente para chuparse los dedos y se pueden disfrutar en cualquier momento del día.
Se trata de una receta artesanal casera que lleva ingredientes fáciles de conseguir y un paso a paso que se disfruta desde el primer paso, sobre todo cuando se saborea el resultado final.
Esta conserva de porotos en escabeche, siguiente la receta, quedan cremosos y bien sazonados con las especias y demás ingredientes.
Para lograr esta delicia se necesitan estos ingredientes para comenzar con el paso a paso:
Receta de porotos en escabeche, ingredientes
Ingredientes
- 1/2 kilo de porotos pallares o alubias de buena calidad
- 1 diente de ajo mediano o chico (picado)
- Perejil picado
- Sal y pimienta
- 1 cucharada de pimentón
- 1 cucharada de orégano
- 1 cucharada de ají molido
- 1/2 cebolla
- 1/2 pimiento rojo y medio pimiento verde
- 250 cc de aceite de girasol
- 250 cc de vinagre blanco
- 6 hojas de laurel
Receta de porotos al escabeche, paso a paso
- Colocar los porotos en remojo para que se ablanden. Se ponen en agua la noche anterior a la preparación.
- Si uno prefiere ablandar rápido los porotos, cocinar por unos 20 minutos en una olla a presión.
- Dejar enfriar los porotos y llevarlos a una olla. Incorporar la verdura, finamente picada.
- Sumar a la preparación las distintas especias. Es opcional agregarle el ingrediente que uno más quiera y no figure en la receta original.
- Revolver bien hasta que los porotos, verduras y demás ingredientes se mezclen bien.
- Colocar en frascos bien limpios la preparación.
- Agregar aceite de girasol hasta que el contenido quede bien tapado. Tapar.
- Llevar a la heladera o lugar fresco.
- Dejar reposar algunas horas o días para que se potencien los sabores.
En pocas palabras
- Receta fácil: Aprende a preparar porotos en escabeche caseros con ingredientes sencillos.
- Paso a paso: El artículo detalla el proceso, desde el remojo hasta el reposo en heladera.
- Resultado sabroso: Disfruta de porotos tiernos y bien condimentados, ideales para cualquier momento.
Resumen generado por Thinkindot AI