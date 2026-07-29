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Una exquisitez

Cómo hacer porotos en escabeches caseros: la receta de ingredientes condimentados y fácil de hacer

Esta receta de porotos en escabeche es bastante sencilla de elaborar y se disfruta mucho su resultado final

Miguel Guayama
Por Miguel Guayama [email protected]
La receta de porotos en escabeche más exquisita para sorprender a la familia con el mejor sabor.

La receta de porotos en escabeche más exquisita para sorprender a la familia con el mejor sabor.

Pocas veces se disfruta tanto una comida como cuando se tiene enfrente una receta de porotos en escabeche. Estas delicias que salen tiernas y bien condimentadas, son literalmente para chuparse los dedos y se pueden disfrutar en cualquier momento del día.

Se trata de una receta artesanal casera que lleva ingredientes fáciles de conseguir y un paso a paso que se disfruta desde el primer paso, sobre todo cuando se saborea el resultado final.

Esta conserva de porotos en escabeche, siguiente la receta, quedan cremosos y bien sazonados con las especias y demás ingredientes.

Para lograr esta delicia se necesitan estos ingredientes para comenzar con el paso a paso:

Receta de porotos en escabeche, ingredientes

Ingredientes

  • 1/2 kilo de porotos pallares o alubias de buena calidad
  • 1 diente de ajo mediano o chico (picado)
  • Perejil picado
  • Sal y pimienta
  • 1 cucharada de pimentón
  • 1 cucharada de orégano
  • 1 cucharada de ají molido
  • 1/2 cebolla
  • 1/2 pimiento rojo y medio pimiento verde
  • 250 cc de aceite de girasol
  • 250 cc de vinagre blanco
  • 6 hojas de laurel

Receta de porotos al escabeche, paso a paso

  1. Colocar los porotos en remojo para que se ablanden. Se ponen en agua la noche anterior a la preparación.
  2. Si uno prefiere ablandar rápido los porotos, cocinar por unos 20 minutos en una olla a presión.
  3. Dejar enfriar los porotos y llevarlos a una olla. Incorporar la verdura, finamente picada.
  4. Sumar a la preparación las distintas especias. Es opcional agregarle el ingrediente que uno más quiera y no figure en la receta original.
  5. Revolver bien hasta que los porotos, verduras y demás ingredientes se mezclen bien.
  6. Colocar en frascos bien limpios la preparación.
  7. Agregar aceite de girasol hasta que el contenido quede bien tapado. Tapar.
  8. Llevar a la heladera o lugar fresco.
  9. Dejar reposar algunas horas o días para que se potencien los sabores.

En pocas palabras

  • Receta fácil: Aprende a preparar porotos en escabeche caseros con ingredientes sencillos.
  • Paso a paso: El artículo detalla el proceso, desde el remojo hasta el reposo en heladera.
  • Resultado sabroso: Disfruta de porotos tiernos y bien condimentados, ideales para cualquier momento.
Resumen generado por Thinkindot AI

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