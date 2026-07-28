ANMAT sorprendió a todos: los 10 medicamentos que a partir de hoy se compran sin receta médica

En una medida de gran impacto para el sistema sanitario y el consumo de salud en Argentina, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, ANMAT, formalizó la transición de diez importantes grupos de medicamentos a la condición de venta libre, eliminando la exigencia de presentar receta médica para su adquisición directa en farmacias.
La resolución fue emitida oficialmente mediante la Disposición 4714/2026. A partir de esta norma, los usuarios podrán acceder de manera inmediata a medicamentos habituales para alergias, afecciones gastrointestinales, problemas oculares y dermatológicos sin necesidad de realizar una consulta previa para la prescripción.
Por qué la ANMAT decidió liberar la receta de estos medicamentos
La decisión técnica del organismo regulador no fue arbitraria. De acuerdo con las autoridades de la ANMAT, para otorgar la condición de venta libre se exigió un exhaustivo análisis científico y epidemiológico.
Específicamente, se comprobó que todos los principios activos incluidos mantuvieron su comercialización bajo condición de venta bajo receta en el país durante al menos los últimos cinco años, sin registrar reportes de eventos adversos graves que alteren la relación riesgo-beneficio para la población.
Esta flexibilización regulatoria busca agilizar el acceso a tratamientos básicos y descongestionar los centros de salud. No obstante, los especialistas remarcan la importancia del autocuidado responsable.
La lista detallada: Los 10 medicamentos liberados de receta
A continuación se detallan las drogas, concentraciones y presentaciones farmacéuticas que quedan habilitadas para su venta directa:
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Trimebutina maleato: 100 mg, en comprimidos o cápsulas de administración oral (antiespasmódico gastrointestinal).
Levocetirizina diclorhidrato: 5 mg y 5 mg/ml, en comprimidos, cápsulas o solución oral (antihistamínico para alergias).
Fexofenadina clorhidrato: 60 mg, 120 mg y 6 mg/ml, en comprimidos, cápsulas o solución oral (antihistamínico).
Dimenhidrinato: 50 mg, en comprimidos o cápsulas orales (prevención de mareos y náuseas).
Nafazolina clorhidrato y feniramina maleato: solución oftálmica estéril con concentración de 0,025% y 0,3% (descongestivo ocular).
Olopatadina clorhidrato: solución oftálmica estéril en concentraciones de 0,1% y 0,2% (tratamiento para conjuntivitis alérgica).
Carboximetilcisteína: 5%, en jarabe o solución oral (mucolítico respiratorio).
Cloruro de aluminio hexahidratado: 20%, en loción de uso tópico (anti-transpirante de uso médico / hiperhidrosis).
Carbonato de calcio, tintura de árnica montana y nitrato de plata: asociación en polvo de administración oral o tópica.
Ivermectina: exclusivamente en concentración de 0,5%, en loción de uso tópico (tratamiento contra la pediculosis).
Aclaración clave sobre la Ivermectina: la ANMAT enfatizó que la habilitación de venta libre para la ivermectina se limita exclusivamente a su presentación en loción tópica al 0,5% para uso externo. Las presentaciones en comprimidos o vías orales continúan bajo el régimen estricto de venta bajo receta médica.
En pocas palabras
- ANMAT liberó: diez medicamentos clave ahora se compran sin receta médica en farmacias.
- Criterios de liberación: la decisión se basó en análisis científicos y epidemiológicos de baja toxicidad.
- Medicamentos incluidos: la lista abarca tratamientos para alergias, afecciones gastrointestinales, oculares y dermatológicas.