ANMAT sorprendió a todos: los 10 medicamentos que a partir de hoy se compran sin receta médica

La resolución fue emitida oficialmente mediante la Disposición 4714/2026. A partir de esta norma, los usuarios podrán acceder de manera inmediata a medicamentos habituales para alergias, afecciones gastrointestinales, problemas oculares y dermatológicos sin necesidad de realizar una consulta previa para la prescripción.

La medida se oficializó tras un exhaustivo estudio.

Por qué la ANMAT decidió liberar la receta de estos medicamentos

La decisión técnica del organismo regulador no fue arbitraria. De acuerdo con las autoridades de la ANMAT, para otorgar la condición de venta libre se exigió un exhaustivo análisis científico y epidemiológico.