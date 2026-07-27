ANMAT sorprendió con una batería de prohibiciones: limpieza, insecticidas y hasta un remedio peligroso

Por un lado, la Disposición 4424/2026 prohibió el uso, elaboración, publicidad y venta (tanto en locales como en plataformas digitales) de todos los lotes de la marca Clean Lab. La restricción abarca desinfectantes, limpiadores, insecticidas, aromatizantes y tratamientos de superficies.

En la misma línea, la Disposición 4250/2026 aplicó una prohibición idéntica a los productos domisanitarios de la marca Clorquim. En ambos casos, el organismo alertó que los artículos no poseían registro sanitario ni pertenecían a un establecimiento habilitado, lo que impide comprobar su seguridad, eficacia y verdadera composición.