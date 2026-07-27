ANMAT sorprendió con una batería de prohibiciones: limpieza, insecticidas y hasta un remedio peligroso

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) emitió una serie de prohibiciones y resoluciones clave en defensa de los consumidores. Según publicaciones en el Boletín Oficial, el ente regulador prohibió la comercialización de dos marcas de productos de limpieza y suspendió un insumo medicinal de riesgo.
Por un lado, la Disposición 4424/2026 prohibió el uso, elaboración, publicidad y venta (tanto en locales como en plataformas digitales) de todos los lotes de la marca Clean Lab. La restricción abarca desinfectantes, limpiadores, insecticidas, aromatizantes y tratamientos de superficies.
En la misma línea, la Disposición 4250/2026 aplicó una prohibición idéntica a los productos domisanitarios de la marca Clorquim. En ambos casos, el organismo alertó que los artículos no poseían registro sanitario ni pertenecían a un establecimiento habilitado, lo que impide comprobar su seguridad, eficacia y verdadera composición.
Medidas de la ANMAT sobre Clean Lab, Clorquim y la acetanilida
En el plano farmacológico, la Disposición 4253/2026 suspendió la elaboración, importación, venta y utilización de la acetanilida y de cualquier especialidad medicinal que contenga dicho principio activo, identificando a Sellos Fucus entre los productos inscriptos.
La autoridad sanitaria argumentó que los riesgos de esta sustancia superan sus beneficios terapéuticos, destacando el peligro de desarrollar anemia aplásica, una severa alteración en la producción de células sanguíneas.
La norma exige a laboratorios, distribuidores y farmacias frenar su comercialización de inmediato y frena nuevos registros. Mientras que Clean Lab y Clorquim seguirán fuera del mercado hasta que regularicen su situación, la medida sobre la acetanilida es una suspensión sujeta a futuras evaluaciones.
En pocas palabras
- ANMAT prohibió: la venta de productos de limpieza de las marcas Clean Lab y Clorquim en todo el país.
- Suspensión de remedio: se prohibió el uso de acetanilida por riesgos graves para la salud, como anemia aplásica.
- Motivo de las medidas: los productos no contaban con registro sanitario ni habilitación, impidiendo verificar su seguridad.