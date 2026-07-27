Bebió un "elixir de la juventud" durante 3 años y su cara terminó pagando las consecuencias

Fascinado por la supuesta vitalidad que le aportaba la bebida en los primeros meses, la obsesión de Byers rozó niveles desmedidos. El empresario no solo comenzó a ingerir entre dos y tres frascos diarios, sino que regalaba cajas enteras a sus amigos y socios. A lo largo de casi tres años, se calcula que consumió cerca de 1.400 envases de este elixir milagroso.

El protagonista de la historia terminó con la mandíbula desintegrada.

Sin embargo, detrás de todo esto se escondía un proceso destructivo silencioso. El radio tiene una estructura química muy similar al calcio, por lo que el organismo lo absorbe y lo deposita directamente en la trama ósea. Para 1930, la radiación acumulada en el esqueleto de Byers comenzó a destruirlo desde adentro.

El panorama dio un giro aterrador cuando el hombre comenzó a sufrir pérdidas drásticas de peso, jaquecas insoportables y una fragilidad ósea tan extrema que sus huesos se quebraban con el menor esfuerzo.

Una mandíbula desintegrada

Lo peor vino al momento de evaluar las secuelas en su rostro: la zona inferior de la mandíbula comenzó a sufrir una necrosis destructiva que la desintegró por completo, obligando a los médicos a realizar una extirpación de urgencia.

Cuando la Comisión Federal de Comercio intervino para investigar a los fabricantes por publicidad engañosa, envió a un representante a la mansión del magnate. El informe de las autoridades fue desgarrador: el hombre apenas podía articular palabras, permanecía envuelto en vendajes y su cuerpo se desmoronaba.

Eben Byers falleció el 31 de marzo de 1932 por envenenamiento masivo por radiación. El nivel de contaminación en sus restos era tan alarmante que debió ser sepultado en un ataúd forrado íntegramente en plomo para evitar la filtración de radiación.