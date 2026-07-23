Buscan desesperadamente a un hombre de 38 años que se perdió

La familia informó que la preocupación radica, además, en que el hombre padece esquizofrenia paranoide con brotes psicóticos, por lo que requiere atención médica.

Ante la denuncia, la Policía de Río Negro llevó adelante el protocolo de búsqueda y difundió sus características físicas para facilitar su identificación.

Según la descripción, Luis mide 1,90 de estatura, es de tez blanca, tiene ojos marrones, pelo castaño y barba. Además, usa anteojos y no tiene tatuajes ni piercings.

Al momento de su desaparición vestía una campera de neoprene azul con una franja naranja, un pantalón de jean y zapatillas azules.

Las autoridades solicitaron que cualquier persona que tenga información sobre su paradero que se comunique de inmediato con el 911, se acerque a la comisaría más cercana o se contacte con el Destacamento N°114 del barrio Manzanar, en Cipolletti.

Fuente: tn.com.ar