Misterio por la desaparición de un hombre de 30 años tras salir de un banco

Ezequiel Garay salió de su casa en Maipú, fue a un banco y nunca más apareció.

"Siempre avisaba dónde estaba"

La familia aseguró que la actitud de Ezequiel resulta completamente inusual. Explicaron que se trata de una persona "amable, compañera y servicial" y remarcaron que siempre mantenía contacto con sus seres queridos cuando salía de su casa.

"Siempre avisaba dónde andaba", contaron, al explicar por qué decidieron denunciar rápidamente su desaparición al advertir que no respondía llamados ni mensajes.

Ezequiel está desempleado, vive solo en una vivienda ubicada dentro del mismo lote donde residen su hermano, su cuñada y sus sobrinos, y no tiene hijos.

Descartaron los rumores sobre un supuesto hallazgo

Durante las últimas horas comenzaron a circular audios en redes sociales y Whatsapp que aseguraban que Ezequiel había sido encontrado internado en un hospital.

Sin embargo, su familia desmintió esa versión y aseguró que realizaron averiguaciones en distintos centros asistenciales sin obtener resultados.

"Es todo mentira. En los hospitales Saporiti, Perrupato, Paroissien y Central no hay nada. Nadie tiene nada", afirmaron.

Cómo estaba vestido Ezequiel Garay

Al momento de desaparecer, Ezequiel vestía una campera negra, pantalón negro y zapatillas negras. Además llevaba un bolso pequeño de color oscuro.

Mide aproximadamente 1,70 metros, es de contextura delgada, tiene tez trigueña clara, cabello castaño claro, corto, y ojos verdes.

Ezequiel Garay, de 30 años.

Mientras continúa la búsqueda, la Fiscalía y personal de Investigaciones realizan distintas medidas para intentar reconstruir el recorrido que realizó el hombre luego de salir de la entidad bancaria y determinar qué ocurrió con él.

La familia solicitó que cualquier persona que pueda aportar información sobre su paradero se comunique de inmediato con el 911 o con la dependencia policial más cercana.