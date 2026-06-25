La Policía busca a Ezequiel Garay, un hombre de 30 años que desapareció el miércoles por la mañana luego de realizar un trámite en un banco de San Martín. Desde entonces no volvió a comunicarse con su familia y su búsqueda quedó a cargo de la División de Búsqueda de Personas, bajo las directivas de la fiscal Claudia Ríos.
Misterio por la desaparición de un hombre de 30 años tras salir de un banco
Ezequiel Garay fue visto por última vez el miércoles por la mañana, cuando salió de su casa en Fray Luis Beltrán para realizar un trámite
Según reconstruyeron los investigadores, Ezequiel salió de su casa, ubicada en Fray Luis Beltrán, durante las primeras horas de la mañana. Minutos antes de las 9 ingresó a una entidad bancaria ubicada en el centro de San Martín y, de acuerdo con la información aportada por su familia, también salió del lugar. A partir de ese momento se perdió todo contacto con él.
La desaparición generó una inmediata preocupación entre sus familiares, quienes radicaron la denuncia de paradero en Rodeo del Medio e iniciaron una búsqueda por sus propios medios, comunicándose con amigos, parientes y conocidos para intentar reconstruir sus últimos movimientos.
"Siempre avisaba dónde estaba"
La familia aseguró que la actitud de Ezequiel resulta completamente inusual. Explicaron que se trata de una persona "amable, compañera y servicial" y remarcaron que siempre mantenía contacto con sus seres queridos cuando salía de su casa.
"Siempre avisaba dónde andaba", contaron, al explicar por qué decidieron denunciar rápidamente su desaparición al advertir que no respondía llamados ni mensajes.
Ezequiel está desempleado, vive solo en una vivienda ubicada dentro del mismo lote donde residen su hermano, su cuñada y sus sobrinos, y no tiene hijos.
Descartaron los rumores sobre un supuesto hallazgo
Durante las últimas horas comenzaron a circular audios en redes sociales y Whatsapp que aseguraban que Ezequiel había sido encontrado internado en un hospital.
Sin embargo, su familia desmintió esa versión y aseguró que realizaron averiguaciones en distintos centros asistenciales sin obtener resultados.
"Es todo mentira. En los hospitales Saporiti, Perrupato, Paroissien y Central no hay nada. Nadie tiene nada", afirmaron.
Cómo estaba vestido Ezequiel Garay
Al momento de desaparecer, Ezequiel vestía una campera negra, pantalón negro y zapatillas negras. Además llevaba un bolso pequeño de color oscuro.
Mide aproximadamente 1,70 metros, es de contextura delgada, tiene tez trigueña clara, cabello castaño claro, corto, y ojos verdes.
Mientras continúa la búsqueda, la Fiscalía y personal de Investigaciones realizan distintas medidas para intentar reconstruir el recorrido que realizó el hombre luego de salir de la entidad bancaria y determinar qué ocurrió con él.
La familia solicitó que cualquier persona que pueda aportar información sobre su paradero se comunique de inmediato con el 911 o con la dependencia policial más cercana.