Un compañero de trabajo la acosaba y lo denunció: la mató de siete disparos

La Justicia había dispuesto una restricción de acercamiento y le había entregado un botón antipánico. En el ámbito laboral, además, habían reorganizado las tareas para evitar que ambos coincidieran.

Pero las medidas no alcanzaron. Entró al trabajo y fue directamente hacia ella.

El asesinato ocurrió dentro del establecimiento donde ambos trabajaban. De acuerdo con la acusación, Chidichimo consiguió una pistola Bersa Thunder calibre 9 milímetros, ingresó al lugar fuera de su horario habitual y fue directamente hacia González.

No hubo una discusión previa. El acusado extrajo el arma y disparó al menos siete veces contra la joven, delante de otra empleada.

Las cámaras de seguridad registraron toda la secuencia y se transformaron en una de las principales pruebas del juicio. Las imágenes permitieron a los investigadores reconstruir los movimientos del acusado antes, durante y después del ataque.

Después de asesinar a Rocío, Chidichimo escapó en una moto. La abandonó en una zona rural ubicada a varios kilómetros de Saladillo y logró mantenerse prófugo durante cinco días.

La búsqueda incluyó drones, perros, helicópteros y patrulleros. Finalmente, lo encontraron de madrugada cerca del Canal 16, entre Saladillo y Las Flores.

Cuando lo detuvieron, todavía tenía en su poder la misma pistola que había utilizado en el crimen.

Durante las audiencias declararon familiares, testigos, peritos e investigadores. Las imágenes de las cámaras de seguridad fueron una pieza central para la acusación, que sostuvo que el crimen estuvo atravesado por la violencia de género y por un historial previo de acoso y amenazas.

Finalmente, el jurado dio su veredicto: culpable de femicidio.

Fuente: tn.com.ar