Un jurado popular declaró culpable a un hombre que cometió un femicidio sobre Rocío Magalí González. La acosó en su hámbito laboral y luego le disparó siete veces.
Un compañero de trabajo la acosaba y lo denunció: la mató de siete disparos
Un jurado popular declaró culpable a un hombre que cometió un femicidio sobre Rocío Magalí González. La acosó y luego le disparó
En los tribunales de La Plata, un jurado popular declaró a Renzo Eduardo Chidichimo culpable de femicidio por el crimen de Rocío Magalí González, su compañera de trabajo, ocurrido en junio de 2023 en la localidad bonaerense de Saladillo.
Rocío había pedido ayuda antes de ser asesinada. En dos oportunidades había denunciado a Chidichimo por acoso, violencia psicológica y maltrato.
La Justicia había dispuesto una restricción de acercamiento y le había entregado un botón antipánico. En el ámbito laboral, además, habían reorganizado las tareas para evitar que ambos coincidieran.
Pero las medidas no alcanzaron. Entró al trabajo y fue directamente hacia ella.
El asesinato ocurrió dentro del establecimiento donde ambos trabajaban. De acuerdo con la acusación, Chidichimo consiguió una pistola Bersa Thunder calibre 9 milímetros, ingresó al lugar fuera de su horario habitual y fue directamente hacia González.
No hubo una discusión previa. El acusado extrajo el arma y disparó al menos siete veces contra la joven, delante de otra empleada.
Las cámaras de seguridad registraron toda la secuencia y se transformaron en una de las principales pruebas del juicio. Las imágenes permitieron a los investigadores reconstruir los movimientos del acusado antes, durante y después del ataque.
Después de asesinar a Rocío, Chidichimo escapó en una moto. La abandonó en una zona rural ubicada a varios kilómetros de Saladillo y logró mantenerse prófugo durante cinco días.
La búsqueda incluyó drones, perros, helicópteros y patrulleros. Finalmente, lo encontraron de madrugada cerca del Canal 16, entre Saladillo y Las Flores.
Cuando lo detuvieron, todavía tenía en su poder la misma pistola que había utilizado en el crimen.
Durante las audiencias declararon familiares, testigos, peritos e investigadores. Las imágenes de las cámaras de seguridad fueron una pieza central para la acusación, que sostuvo que el crimen estuvo atravesado por la violencia de género y por un historial previo de acoso y amenazas.
Finalmente, el jurado dio su veredicto: culpable de femicidio.
Fuente: tn.com.ar
En pocas palabras
- Femicidio: declararon culpable a Renzo Eduardo Chidichimo por el crimen de Rocío Magalí González.
- Acoso Laboral: la víctima había denunciado al agresor en dos oportunidades por acoso y violencia psicológica.
- Juicio y Veredicto: un jurado popular lo declaró culpable de femicidio tras analizar pruebas, incluyendo cámaras de seguridad.