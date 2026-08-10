Femicidio del horror: quién era la mujer de 26 años que fue asesinada frente a sus hijos

Femicidio con una escena de horror: el grito de los niños

El caso de femicidio en Luján dejó una escena desgarradora, según comentan testigos del crimen, que pudieron al menos escuchar a los hijos de la mujer.

Los pequeños comenzaron a gritar y se aferraron al sospechoso que está detenido por asesinato, la pareja de la mujer, mientras vecinos de la zona salían de sus casas para asistir a la víctima.

En ese momento, el hombre habría escapado a pie con un arma blanca en la mano y manchas de sangre en su ropa.

Una mujer llena de sangre y un caso espantoso de femicidio

Daniela Natalia Armoa fue trasladada de urgencia al Hospital Zonal General Nuestra Señora de Luján, donde ingresó con heridas de gravedad y murió poco después.

Tras el aviso a las autoridades, el Grupo Táctico de Operaciones de Luján realizó un operativo para localizar al acusado de femicidio, quien finalmente fue encontrado en la casa de su madre y detenido. Posteriormente quedó alojado en la Comisaría de Marcos Paz.

La investigación quedó a cargo de la fiscal Daiana Silvetti, quien caratuló el expediente como femicidio y ordenó un allanamiento en la vivienda del sospechoso. Allí no fue encontrada el arma utilizada en el ataque, aunque los investigadores secuestraron dos teléfonos celulares y material orgánico y genético que será analizado.

Mientras avanza la causa, los tres hijos de Daniela permanecen alojados en un Hogar de la Niñez y Adolescencia de Luján.