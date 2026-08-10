En un caso que provoca mucha indignación, una joven de 26 años, identificada como Daniela Natalia Armoa, fue asesinada a puñaladas este viernes pasado dentro de su vivienda del barrio Lanusse, en Luján, provincia de Buenos Aires, en un hecho de femicidio por el que hay una persona detenida.
Femicidio del horror: quién era la mujer de 26 años que fue asesinada frente a sus hijos
Por el caso de femicidio detuvieron a la pareja de la mujer, que fue asesinada con mucha violencia frente a sus hijos
La principal hipótesis de los investigadores sobre el asesinato, apunta a su pareja, César Q., quien habría atacado a la víctima durante una discusión.
El crimen ocurrió frente a los tres hijos de la mujer, de 12, 10 y 5 años, quienes, según testimonios de vecinos, intentaron intervenir al advertir la agresión, pero nada pudieron hacer para revertir la situación.
Femicidio con una escena de horror: el grito de los niños
El caso de femicidio en Luján dejó una escena desgarradora, según comentan testigos del crimen, que pudieron al menos escuchar a los hijos de la mujer.
Los pequeños comenzaron a gritar y se aferraron al sospechoso que está detenido por asesinato, la pareja de la mujer, mientras vecinos de la zona salían de sus casas para asistir a la víctima.
En ese momento, el hombre habría escapado a pie con un arma blanca en la mano y manchas de sangre en su ropa.
Una mujer llena de sangre y un caso espantoso de femicidio
Daniela Natalia Armoa fue trasladada de urgencia al Hospital Zonal General Nuestra Señora de Luján, donde ingresó con heridas de gravedad y murió poco después.
Tras el aviso a las autoridades, el Grupo Táctico de Operaciones de Luján realizó un operativo para localizar al acusado de femicidio, quien finalmente fue encontrado en la casa de su madre y detenido. Posteriormente quedó alojado en la Comisaría de Marcos Paz.
La investigación quedó a cargo de la fiscal Daiana Silvetti, quien caratuló el expediente como femicidio y ordenó un allanamiento en la vivienda del sospechoso. Allí no fue encontrada el arma utilizada en el ataque, aunque los investigadores secuestraron dos teléfonos celulares y material orgánico y genético que será analizado.
Mientras avanza la causa, los tres hijos de Daniela permanecen alojados en un Hogar de la Niñez y Adolescencia de Luján.
En pocas palabras
- Femicidio en Luján: Detuvieron a la pareja de Daniela Natalia Armoa, de 26 años, tras un violento ataque.
- Hecho trágico: El crimen ocurrió frente a los tres hijos menores de la víctima, quienes intentaron intervenir.
- Investigación en curso: Se busca el arma homicida; los hijos de la mujer permanecen al cuidado del Estado.