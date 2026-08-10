La tragedia que acabó con la vida de un joven de 24 años y dejó una familia destrozada

Tragedia en Lobos: quién es la víctima fatal del accidente

Se conoció que el joven que murió en el lugar del accidente era Manuel López Barriola, de 24 años de edad.

Por la violencia del impacto, el joven no resistió las heridas que le provocó el choque y murió en el lugar del accidente de manera instantánea.

Junto a Manuel López Barriola iba en el auto Nahuel González, un joven de 32 años que resultó con heridas tras el impacto y fue derivado al hospital local para continuar con la atención médica, luego de ser atendido en el lugar de la tragedia dónde murió su amigo.

Cómo fue la tragedia donde murió un joven de 24 años

Por causas que son materia de investigación, un auto Nissan Tiida (dominio HLO 266) que circulaba en dirección a las vías del ferrocarril en la ciudad de Lobos, perdió el control, se despistó violentamente y terminó de chocar contra un paredón, para luego terminar volcando sobre la vereda.

Los investigadores se encuentran tras las pistas que lleguen a aclarar cómo sucedió la tragedia y se cobró la vida de un joven, que dejó a su familia destrozada por el dolor y además provocó una enorme conmoción entre sus amigos seres queridos y allegados.

Con el correr de las horas y tras conocerse la muerte del joven, los mensajes de despedida en las redes sociales no se hicieron esperar.