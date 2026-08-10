La imprudencia al volante volvió a ser protagonista este fin de semana que pasó, al producirse una tragedia que dejó a una familia llena de dolor. Un joven de 24 años murió de manera violenta al chocar en el auto en el que se desplazaba contra un paredón.
La tragedia que acabó con la vida de un joven de 24 años y dejó una familia destrozada
En la madrugada del domingo murió un joven de 24 años, en una tragedia producida luego de que el auto en que se desplazada, se estrellara contra un paredón
El accidente, en el que otro joven terminó con heridas de consideración, pero vivió para contarla, se produjo en Lobos, una ciudad ubicada a unos 100 kilómetros al sudoeste de la Ciudad de Buenos Aires.
La tragedia se registró pasadas las 6:30 de la mañana del domingo, sobre la calle Yrigoyen, entre Mastropietro y Angueira y provocó el asombro de los vecinos donde se produjo el choque, por el fuerte ruido que se escuchó.
Tragedia en Lobos: quién es la víctima fatal del accidente
Se conoció que el joven que murió en el lugar del accidente era Manuel López Barriola, de 24 años de edad.
Por la violencia del impacto, el joven no resistió las heridas que le provocó el choque y murió en el lugar del accidente de manera instantánea.
Junto a Manuel López Barriola iba en el auto Nahuel González, un joven de 32 años que resultó con heridas tras el impacto y fue derivado al hospital local para continuar con la atención médica, luego de ser atendido en el lugar de la tragedia dónde murió su amigo.
Cómo fue la tragedia donde murió un joven de 24 años
Por causas que son materia de investigación, un auto Nissan Tiida (dominio HLO 266) que circulaba en dirección a las vías del ferrocarril en la ciudad de Lobos, perdió el control, se despistó violentamente y terminó de chocar contra un paredón, para luego terminar volcando sobre la vereda.
Los investigadores se encuentran tras las pistas que lleguen a aclarar cómo sucedió la tragedia y se cobró la vida de un joven, que dejó a su familia destrozada por el dolor y además provocó una enorme conmoción entre sus amigos seres queridos y allegados.
Con el correr de las horas y tras conocerse la muerte del joven, los mensajes de despedida en las redes sociales no se hicieron esperar.
En pocas palabras
- Joven fallecido: Un joven de 24 años murió tras chocar el auto en el que se desplazaba contra un paredón en Lobos.
- Otro herido: Nahuel González, de 32 años, acompañaba al joven fallecido y resultó herido, siendo trasladado a un hospital.
- Investigación en curso: Las causas del accidente que provocó la tragedia aún se encuentran bajo investigación por parte de las autoridades.