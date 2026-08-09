Imputaron al conductor del Jeep por el accidente mortal en el Acceso Este

El Jeep conducido por Santos embistió por la parte trasera a una camioneta Nissan Kicks. Ambos vehículo cayeron de uno de los puestes del Acceso Este.

Imputación judicial por la tragedia en el Acceso Este

El grave suceso vial ocurrió durante el mediodía del sábado, cerca de las 11.30, sobre la traza principal del Acceso Este, a la altura del cruce con la calle Alberdi en Guaymallén. En ese sector del viaducto, el tránsito registraba una circulación fluida cuando dos camionetas protagonizaron la fuerte colisión.

De acuerdo con la reconstrucción de la mecánica del accidente realizada por los investigadores policiales, el Jeep conducido por Santos embistió por la parte trasera a una camioneta Nissan Kicks de color blanco. El vehículo impactado circulaba en ese instante por la trocha central del puente del Acceso Este.

Producto del violento golpe por alcance, el conductor de la Nissan perdió por completo el control del rodado. El auto derrapó varios metros sobre la calzada, atravesó la barrera de contención y cayó al vacío desde el Acceso Este hacia la calle Alberdi, dando múltiples tumbos hasta quedar volcado.

En tanto, la camioneta Jeep experimentó una trayectoria similar tras el impacto inicial contra el guardrail del puente. Su conductor resultó prácticamente ileso y no requirió traslado médico tras la colisión.

El impacto generó destrozos considerables en la infraestructura vial del viaducto mendocino. Tras el operativo de rescate de las víctimas, cuadrillas de Vialidad Nacional y del municipio de Guaymallén trabajaron durante varias horas hasta restaurar por completo la contención del puente destruida durante la caída de ambos rodados en el Acceso Este.

Murió un hombre de 43 años y su familia tuvo que ser internada

La víctima fatal del accidente fue identificada oficialmente como Claudio Assenza, un hombre de 43 años que conducía la camioneta Nissan Kicks blanca al momento de la colisión. Assenza viajaba junto a su esposa y sus dos hijos pequeños cuando se produjo el desenlace fatal sobre el Acceso Este.

Assenza era un reconocido contador público egresado de la Universidad de Congreso, oriundo de Mendoza y radicado en Luján de Cuyo. Contaba con más de 13 años de experiencia profesional especializada en gestión estratégica, planificación económica, control de costos y evaluación de proyectos financieros antes del accidente en el Acceso Este.

Se desempeñaba en la firma Familia Zuccardi, donde lideraba el análisis económico de la bodega.

Claudio Assenza, la víctima fatal del accidente en el Acceso Este.

El estado de la familia tras el impacto en el Acceso Este

Los integrantes de la familia que acompañaban al profesional sufrieron heridas de diversa consideración en la caída del puente. Su esposa, identificada como María Antonela, debió ser trasladada de urgencia al Hospital Central, donde permanece internada en estado crítico bajo constante observación médica tras la tragedia en el Acceso Este.

Por su parte, los dos hijos menores de la pareja fueron derivados de inmediato al Hospital Notti. La niña ingresó al centro asistencial pediátrico y quedó alojada en sala común, mientras que el niño debió ingresar a quirófano por la gravedad de sus lesiones y permanece en terapia intensiva a raíz del choque en el Acceso Este.

El estado de salud del pequeño continúa siendo de pronóstico reservado, mientras las autoridades médicas monitorean de cerca su evolución tras la intervención quirúrgica a la que fue sometido durante la tarde del sábado. La conmoción en la comunidad mendocina por el hecho trágico en el Acceso Este se mantiene muy alta.

Con las imputaciones ya formuladas por la doctora Lana, las pericias mecánicas de la Policía Científica y las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de la zona resultarán determinantes. Dichos elementos permitirán establecer con precisión las velocidades de ambos vehículos y las responsabilidades finales en el trágico hecho acontecido en el Acceso Este.