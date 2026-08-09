Una verdadera tragedia sacudió a Mendoza en la mañana de este sábado, cuando dos vehículos cayeron desde el Acceso Este a Alberdi y se tuviera que desplegar un amplio operativo para poder salvar la vida de todos los involucrados, aunque lamentablemente se produjo la pérdida de una vida en el accidente.
Las fotos de la tragedia en el Acceso Este en donde murió un padre de familia
Un accidente en el Acceso Este en Mendoza provocó la muerte de un padre de familia y que un niño fuese internado en grave estado
El hecho ocurrió alrededor de las 11.30, luego de que dos automóviles derribaran el guardarraíl ubicado en el Acceso Este por encima de calle Albertdi y cayeran al vacío. En el lugar se vivieron escenas de desesperación, ya que uno de los vehículos cayó quedando hacia abajo, por lo que hubo personas que intentaron darlo vuelta para ayudar a los ocupantes que habían quedado atrapados.
Cómo fue el accidente en el Acceso Este
El accidente ocurrió aproximadamente a las 11.30. Los vehículos involucrados fueron una Nissan Kicks y un Jeep que cayeron hacia calle Alberdi y obligaron la rápida intervención de Bomberos, Ambulancia y Policía.
Según los primeros datos de la reconstrucción del hecho, el Jeep habría impactado en la parte trasera de la Nissan, que se encontraba circulando por el carril del medio del Acceso Este. Fue tal el impacto que ambos salieron de la calzada y cayeron al vacío tras romper el guardarraíl, con la mala suerte de que la camioneta quedó volcada.
En el caso del conductor del Jeep, este terminó con lesiones leves y no tuvo que ser asistido en ningún centro de salud, aunque quedó aprehendido por la Policía. En el caso del Nissan Kicks, su conductor falleció, mientras que resultaron heridas otras cuatro personas, de los cuales dos son niños. De hecho, uno de los pequeños, de 8 años, debió ser trasladado al Hosital Notti tras sufrir un infarto.
En cuanto a la velocidad de los vehículos, se presume que, al menos uno de los dos, iba a alta velocidad y todo indica que este sería el Jeep.
Tras la tragedia, personal de la municipalidad de Guaymallén estuvo trabajando hasta alrededor de las 20 para colocar nuevamente el guardarraíl, lo que obligó a que se mantuviera cortado el Acceso Este durante gran parte del sábado.
Fotos de la tragedia del Acceso Este
En pocas palabras
- Tragedia en Mendoza: Dos autos cayeron del Acceso Este, resultando en una víctima fatal.
- Detalles del accidente: Un Jeep impactó a una Nissan Kicks, provocando la caída desde el guardarraíl.
- Heridos y consecuencias: Cuatro personas heridas, incluyendo dos niños, y cortes en el Acceso Este por reparación.