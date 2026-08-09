Las fotos de la tragedia en el Acceso Este en donde murió un padre de familia

Según los primeros datos de la reconstrucción del hecho, el Jeep habría impactado en la parte trasera de la Nissan, que se encontraba circulando por el carril del medio del Acceso Este. Fue tal el impacto que ambos salieron de la calzada y cayeron al vacío tras romper el guardarraíl, con la mala suerte de que la camioneta quedó volcada.

En el caso del conductor del Jeep, este terminó con lesiones leves y no tuvo que ser asistido en ningún centro de salud, aunque quedó aprehendido por la Policía. En el caso del Nissan Kicks, su conductor falleció, mientras que resultaron heridas otras cuatro personas, de los cuales dos son niños. De hecho, uno de los pequeños, de 8 años, debió ser trasladado al Hosital Notti tras sufrir un infarto.

En cuanto a la velocidad de los vehículos, se presume que, al menos uno de los dos, iba a alta velocidad y todo indica que este sería el Jeep.

Tras la tragedia, personal de la municipalidad de Guaymallén estuvo trabajando hasta alrededor de las 20 para colocar nuevamente el guardarraíl, lo que obligó a que se mantuviera cortado el Acceso Este durante gran parte del sábado.

Fotos de la tragedia del Acceso Este