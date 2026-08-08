Meteorito cayó en una casa de Estados Unidos: creen que tiene pistas sobre el origen de la vida

El aterrizaje del meteorito

El objeto original tenía el tamaño de un equipaje pesado. La roca viajaba a más de 51.000 kilómetros por hora antes de fragmentarse en la atmósfera. Mike Hankey, gerente de la Sociedad Estadounidense de Meteoros, indicó que las cámaras de seguridad permitieron medir la trayectoria. "El camino se remonta a la parte baja del cinturón de asteroides", afirmó el especialista.

El meteorito pesó cerca de un kilogramo.

El dueño de la vivienda recolectó los fragmentos con guantes descartables. El hombre sintió un fuerte olor a azufre tras el estruendo. Los especialistas catalogaron la roca como una condrita carbonácea tipo CM1/2. Existen muy pocos registros de caídas observadas con dichas características a nivel global.

Mike Zolensky, experto del Centro Espacial Johnson, descubrió abundantes alteraciones por agua en la roca. Los minerales salinos sugieren la evaporación de líquidos en el asteroide de origen. Las salmueras altamente concentradas promueven reacciones químicas entre compuestos orgánicos.

Rastros espaciales

Queenie Chan, cosmoquímica de la Universidad Royal Holloway, destacó los niveles de carbono del material. "Los estudios de isótopos de carbono o nitrógeno sugieren que las condritas carbonáceas primitivas entregaron materia orgánica a la Tierra primitiva", señaló la investigadora.

Los científicos detectaron numerosos aminoácidos solubles dentro del objeto extraterrestre. El astrobiólogo Danny Glavin concluyó que estos cuerpos espaciales aportaron moléculas orgánicas a nuestro planeta. Esa entrega espacial contribuyó a la colección de material biológico previo al surgimiento de la vida terrestre. El Museo Americano de Historia Natural en Estados Unidos conservará las muestras para futuras investigaciones.