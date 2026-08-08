Meteorito cayó en una casa de Estados Unidos: creen que tiene pistas sobre el origen de la vida

Un objeto rocoso sobrevoló la zona de Nueva York a gran velocidad. El cuerpo espacial generó un estampido sónico al pasar al sur de la Estatua de la Libertad. Poco después, un meteorito de más de un kilo perforó el techo de una casa en Hillsborough, Nueva Jersey.
Un equipo internacional de investigadores analizó el material recuperado. Los resultados del estudio fueron publicados en la revista científica Science Advances. Las muestras conservan una química antigua basada en sales.
Peter Jenniskens, astrónomo del Instituto SETI, explicó el descubrimiento. "Un análisis forense de los fragmentos demostró que contenían partes conservadas de cerca de la superficie de un asteroide primitivo donde experimentó fluidos salados concentrados, un proceso que no se conocía previamente en este tipo de mundo protoplanetario", detalló el científico.
El aterrizaje del meteorito
El objeto original tenía el tamaño de un equipaje pesado. La roca viajaba a más de 51.000 kilómetros por hora antes de fragmentarse en la atmósfera. Mike Hankey, gerente de la Sociedad Estadounidense de Meteoros, indicó que las cámaras de seguridad permitieron medir la trayectoria. "El camino se remonta a la parte baja del cinturón de asteroides", afirmó el especialista.
El dueño de la vivienda recolectó los fragmentos con guantes descartables. El hombre sintió un fuerte olor a azufre tras el estruendo. Los especialistas catalogaron la roca como una condrita carbonácea tipo CM1/2. Existen muy pocos registros de caídas observadas con dichas características a nivel global.
Mike Zolensky, experto del Centro Espacial Johnson, descubrió abundantes alteraciones por agua en la roca. Los minerales salinos sugieren la evaporación de líquidos en el asteroide de origen. Las salmueras altamente concentradas promueven reacciones químicas entre compuestos orgánicos.
Rastros espaciales
Queenie Chan, cosmoquímica de la Universidad Royal Holloway, destacó los niveles de carbono del material. "Los estudios de isótopos de carbono o nitrógeno sugieren que las condritas carbonáceas primitivas entregaron materia orgánica a la Tierra primitiva", señaló la investigadora.
Los científicos detectaron numerosos aminoácidos solubles dentro del objeto extraterrestre. El astrobiólogo Danny Glavin concluyó que estos cuerpos espaciales aportaron moléculas orgánicas a nuestro planeta. Esa entrega espacial contribuyó a la colección de material biológico previo al surgimiento de la vida terrestre. El Museo Americano de Historia Natural en Estados Unidos conservará las muestras para futuras investigaciones.
En pocas palabras
- Meteorito inusual: perforó una vivienda en Nueva Jersey y su análisis químico revela pistas sobre el origen de la vida terrestre.
- Análisis científico: investigadores hallaron en la roca primitiva química antigua basada en sales y abundantes alteraciones por agua.
- Origen de la vida: los aminoácidos detectados sugieren que estos cuerpos espaciales aportaron materia orgánica a la Tierra primitiva.