Recolectores de basura ayudan a recuperar un billete de lotería de 1 millón de euros desechado

Un billete de lotería que valía un millón de euros estuvo a minutos de desaparecer entre toneladas de basura. El boleto, comprado en Bitonto, al sur de Italia, terminó accidentalmente en un contenedor de residuos después de que su dueño creyera que no tenía premio.
La historia dio un giro inesperado cuando una operación contrarreloj logró recuperar el billete de de antes de lotería que fuera destruido.
Rescatan un billete de lotería de un millón de euros que terminó en la basura
El episodio ocurrió en la provincia de Bari y comenzó con un error de interpretación. La máquina utilizada para comprobar el billete mostró el mensaje “no pagadero”, una advertencia que indicaba que el premio no podía cobrarse en ese establecimiento debido al monto elevado, pero que fue entendida como si el boleto no tuviera ningún valor.
Convencido de que había perdido, el propietario lo dejó en la papelera de una tabaquería y se marchó. Sin embargo, poco después, un familiar revisó nuevamente la combinación de números y descubrió que coincidía con la secuencia ganadora. La confirmación activó una búsqueda urgente para encontrar el billete perdido entre miles de residuos.
La máquina falló y casi pierde un premio millonario
La investigación involucró a la administración donde había sido comprado el billete y a la empresa Sanb, encargada de la recolección de basura en varios municipios de la zona. El problema era que el boleto ya había sido retirado junto con otros desperdicios y viajaba hacia una planta donde podía terminar destruido.
Los trabajadores lograron localizar el camión que había recogido la basura y lo detuvieron antes de que los residuos ingresaran al proceso de compactación. El contenido quedó aislado mientras comenzaba una búsqueda poco habitual. La operación se extendió durante dos días. Entre bolsas rotas, papeles deteriorados y restos acumulados, los empleados revisaron el material hasta encontrar finalmente el boleto premiado. Apareció intacto dentro de una bolsa dañada, acompañado por otros billetes que ya no podían recuperarse.
El administrador de Sanb, Roberto Nicola Toscano, explicó que el rescate fue posible gracias a la rapidez del equipo y a la identificación del camión correcto antes de que la maquinaria destruyera los residuos. La recuperación permitió que el ganador pudiera conservar un premio equivalente a un millón de euros. El propietario decidió mantener su identidad en secreto y asumió los costos generados por el operativo.
En pocas palabras
- Millonario error: Un billete de lotería de 1 millón de euros casi se pierde en la basura tras ser descartado por error.
- Rescate contrarreloj: Familiares y recolectores de basura trabajaron para recuperar el boleto antes de su destrucción.
- Máquina fallida: Un error de interpretación de la máquina de cobro llevó al propietario a desechar el boleto premiado.