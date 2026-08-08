Recolectores de basura ayudan a recuperar un billete de lotería de 1 millón de euros desechado

Convencido de que había perdido, el propietario lo dejó en la papelera de una tabaquería y se marchó. Sin embargo, poco después, un familiar revisó nuevamente la combinación de números y descubrió que coincidía con la secuencia ganadora. La confirmación activó una búsqueda urgente para encontrar el billete perdido entre miles de residuos.

La máquina falló y casi pierde un premio millonario

La investigación involucró a la administración donde había sido comprado el billete y a la empresa Sanb, encargada de la recolección de basura en varios municipios de la zona. El problema era que el boleto ya había sido retirado junto con otros desperdicios y viajaba hacia una planta donde podía terminar destruido.

Los trabajadores lograron localizar el camión que había recogido la basura y lo detuvieron antes de que los residuos ingresaran al proceso de compactación. El contenido quedó aislado mientras comenzaba una búsqueda poco habitual. La operación se extendió durante dos días. Entre bolsas rotas, papeles deteriorados y restos acumulados, los empleados revisaron el material hasta encontrar finalmente el boleto premiado. Apareció intacto dentro de una bolsa dañada, acompañado por otros billetes que ya no podían recuperarse.

El administrador de Sanb, Roberto Nicola Toscano, explicó que el rescate fue posible gracias a la rapidez del equipo y a la identificación del camión correcto antes de que la maquinaria destruyera los residuos. La recuperación permitió que el ganador pudiera conservar un premio equivalente a un millón de euros. El propietario decidió mantener su identidad en secreto y asumió los costos generados por el operativo.