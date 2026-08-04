Lámpara de sal: por qué hay que poner un billete al encenderla y cómo se conecta con la abundancia

Primero, para maximizar la atracción de riqueza y prosperidad, poner un billete bajo la lámpara encendida es fundamental. Según el feng shui, es un acto que está vinculado al flujo de dinero y la riqueza. De esta forma, uno de los beneficios más valorados se relaciona con:

Purificación de la energía del dinero: la sal es un símbolo ancestral de limpieza energética. Al poner un billete debajo, se busca "limpiar" las cargas negativas o bloqueos asociados al dinero, como las deudas o el estancamiento financiero.

Además, al encender la lámpara, genera calor y una luz cálida en tonos anaranjados y, en el feng shui, esto representa el elemento fuego, indispensable para energizar, multiplicar y dinamizar el valor del billete. Por último, usar la lámpara combinando con los billetes crea la atmósfera perfecta para que las finanzas no solo crezcan, sino que se mantengan firmes.

La lámpara de sal aporta una energía especial en el flujo económico y de la abundancia.

Cómo hacer este ritual, según el feng shui