En el mundo del feng shui, todo tiene un significado. Los animales que te visitan, las mascotas que llegan al hogar, las decoraciones y el lugar que les designas. Sin embargo, más allá de esas cuestiones, para conectar con la abundancia hay un pequeño ritual con la lámpara de sal que debe aprovecharse.
Lámpara de sal: por qué hay que poner un billete al encenderla y cómo se conecta con la abundancia
Para el feng shui, el poder de la lámpara de sal se conecta con la abundancia siempre y cuando se sepa cómo. Una de las formas es con un billete
Así que si tienes una lámpara de sal y sientes que sus beneficios no han llegado a tu hogar, quizá es porque no le estás dando el uso correcto. Te contamos cómo es el ritual con el billete para que esta lámpara dé lugar a la entrada de abundancia.
Los beneficios de poner un billete bajo la lámpara de sal
La lámpara de sal tiene beneficios, pero su presencia va mucho más allá de lo que todos creen. Su potencial energético debe aprovecharse usándola de forma correcta y en los lugares donde la abundancia lo requiera, así que te contamos cuáles son las formas y los rituales de este mes.
Primero, para maximizar la atracción de riqueza y prosperidad, poner un billete bajo la lámpara encendida es fundamental. Según el feng shui, es un acto que está vinculado al flujo de dinero y la riqueza. De esta forma, uno de los beneficios más valorados se relaciona con:
Purificación de la energía del dinero: la sal es un símbolo ancestral de limpieza energética. Al poner un billete debajo, se busca "limpiar" las cargas negativas o bloqueos asociados al dinero, como las deudas o el estancamiento financiero.
Además, al encender la lámpara, genera calor y una luz cálida en tonos anaranjados y, en el feng shui, esto representa el elemento fuego, indispensable para energizar, multiplicar y dinamizar el valor del billete. Por último, usar la lámpara combinando con los billetes crea la atmósfera perfecta para que las finanzas no solo crezcan, sino que se mantengan firmes.
Cómo hacer este ritual, según el feng shui
- Usa un billete en buen estado de valor relativamente alto, para que atraiga beneficios aún más positivos.
- Poné el billete doblado en tres partes bajo la base de la lámpara.
- Situá la lámpara en la zona sureste de la casa o de tu escritorio.
- Deja que el ritual actúe al menos 24 horas mientras la lámpara está encendida para que absorba todo el calor y la luz. Después usa ese billete en tu billetera como un amuleto.
En pocas palabras
- Feng shui: Se explica un ritual con lámparas de sal para atraer la abundancia financiera.
- Ritual con billete: Poner un billete doblado bajo la lámpara encendida purifica la energía del dinero.
- Ubicación y duración: Colocar la lámpara en la zona sureste del hogar o escritorio por al menos 24 horas.