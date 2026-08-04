En tiempos de crisis todo vale: cómo es el ritual de las monedas para atraer la abundancia

Cuando en la vida se atraviesan momentos complicados, es verdad que muchas personas se vuelven más abiertas a aceptar cualquier tipo de ayuda, desde oraciones hasta estampitas o rituales de cualquier tipo. De hecho, hay personas que creen que los momentos negativos están relacionados a temas energéticos y otros hechos como envidia o deseos de otras personas. Cierto o no, aquellos que pasan por una situación complicada a veces son recomendados por otras personas para que hagan el ritual de las monedas y así cambiar su mal momento por abundancia.

¿Cómo se realiza el ritual para atraer la abundancia con monedas?

Al momento de buscar dinero y oportunidades laborales, que nos den dinero, un ritual de la abundancia que atraiga energías positivas y buena suerte nunca está de más. En ese sentido, el ritual de las monedas es muy fácil de hacer. Para ello se necesitan los siguientes elementos: