En tiempos de crisis todo vale: cómo es el ritual de las monedas para atraer la abundancia

Las creencias populares, las místicas y el sentido común, suelen mezclarse una y otra vez en la vida de las personas. Si bien, muchos dicen no creer en los rituales y en las energías, tampoco les huyen y muchas veces, principalmente en momentos de crisis, aceptan cualquier tipo de ayuda, incluso de aquellas que no creen, como por ejemplo el ritual de la abundancia, que requiere solamente de algunas monedas.
Cuando en la vida se atraviesan momentos complicados, es verdad que muchas personas se vuelven más abiertas a aceptar cualquier tipo de ayuda, desde oraciones hasta estampitas o rituales de cualquier tipo. De hecho, hay personas que creen que los momentos negativos están relacionados a temas energéticos y otros hechos como envidia o deseos de otras personas. Cierto o no, aquellos que pasan por una situación complicada a veces son recomendados por otras personas para que hagan el ritual de las monedas y así cambiar su mal momento por abundancia.
¿Cómo se realiza el ritual para atraer la abundancia con monedas?
Al momento de buscar dinero y oportunidades laborales, que nos den dinero, un ritual de la abundancia que atraiga energías positivas y buena suerte nunca está de más. En ese sentido, el ritual de las monedas es muy fácil de hacer. Para ello se necesitan los siguientes elementos:
- Monedas
- 1 maceta nueva
- Tierra fértil
- 1 planta (o semillas)
- lápiz y papel
Cuando se tienen todos los elementos, es importante buscar un lugar tranquilo para realizar este ritual. Una vez allí, se debe escribir sobre el papel todo lo que se desea atraer y ubicarlo al fondo de la maceta, junto con las monedas. Una vez expresados los deseos más profundos que se tengan, estos deberán ser enterrados hasta cubrir el borde de la maceta y luego hay que colocar la semilla o la planta en el centro de la tierra.
Finalmente, igual que a cualquier planta, se la debe regar de manera habitual, siempre cuidando de que tenga luz natural. Es importante que cada vez que se vea la maceta, se recuerden cuáles eran esos deseos. Según la creencia, las monedas, el papel en el fondo y los deseos del ritual, van a provocar que las oportunidades financieras comiencen a cambiar.
En pocas palabras
- Ritual de monedas: Se detallan los pasos para un ritual que busca atraer abundancia y prosperidad en tiempos de crisis.
- Elementos necesarios: Se requieren monedas, una maceta nueva, tierra fértil, una planta o semillas, lápiz y papel para escribir los deseos.
- Procedimiento: Escribir los deseos en papel, ubicarlos en el fondo de la maceta junto a las monedas, enterrarlos y plantar o sembrar, cuidando la planta para atraer la abundancia.