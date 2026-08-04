Lo hacían hace 60 años por necesidad y hoy los atletas de élite pagan una fortuna para repetirlo

Especialistas en salud y entrenadores físicos coinciden en que los hábitos están dejando atrás las comodidades extremas para dar paso a la vitalidad y la exigencia controlada. Se trata de prácticas dinámicas que funcionan como la gran elección de la temporada para transformar por completo la respuesta del cuerpo y el organismo.

Este método de recuperación transforma por completo al cuerpo y organismo.

Del río helado al lujo del fitness

Durante generaciones, sumergirse en aguas gélidas sin calefacción ni tecnología era una rutina cotidiana y obligatoria. Sin embargo, con el paso de los años, la comodidad moderna priorizó el confort térmico, dejando estas costumbres en el olvido.