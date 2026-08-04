La municipalidad de San Rafael avanza con los trabajos de renovación en espacios públicos. Por estas horas los equipos de Obras Públicas supervisaron los avances en las plazas Teodoro Schestakow del barrio Musson de Ciudad y la Julio Ruiz en el paraje Atuel Norte de Cañada Seca.
El Municipio de San Rafael avanza en las plazas Schestakow y Julio Ruiz
La Municipalidad de San Rafael avanza en la renovación de espacios públicos con obras en las plazas Schestakow y Julio Ruiz
La Municipalidad de San Rafael impulsa la renovación de espacios públicos
Se trata de dos obras más que significativas y esperadas por los vecinos, las cuales presentan niveles de obras muy avanzados.
En Atuel Norte, la renovación incluye sectores recreativos, espacios verdes, iluminación led, mobiliario urbano y mejoras de accesibilidad. Además, se ejecutaron nuevos cordones, revestimiento de acequias y rampas de acceso, completando así un trabajo integral tanto en el interior de la plaza como en las zonas aledañas.
“Estamos muy contentos porque es un espacio de encuentro de la comunidad y que los vecinos pedían mucho. Ahora, en poco tiempo más, podrán disfrutarlo completamente renovado”, explicó el subdelegado Germán Arano.
Por su parte, la Directora de Distritos, Vanina Cabrera, señaló que “los espacios públicos son muy importantes para las familias y los chicos de los distritos. Son espacios de encuentro que permiten que los vecinos de las zonas más alejadas puedan disfrutar”.
Hay que destacar que -en paralelo a esta obra- se avanza en las plazas de barrio La Intendencia (Cuadro Nacional) y Las Malvinas.
Mejoras clave para los vecinos de San Rafael
En la plaza Schestakow de 3 de Febrero y Cabildo el proyecto contempla la renovación de solados, instalación de luces led, riego por aspersión, sectores deportivos, infantiles y espacios para instalar puestos de emprendedores.
"Cada intervención que realiza el Municipio en espacios públicos no solo mejora el lugar, sino que también beneficia a los vecinos y aporta valor a todo el barrio", destacó Andrea Fichetti, secretaria de Obras y Servicios Públicos.
La intervención forma parte del plan de recuperación y puesta en valor de los espacios públicos que el Municipio desarrolla en distintos puntos de la ciudad y los distritos, con el objetivo de brindar más infraestructura, accesibilidad y mejores condiciones para la comunidad.
En pocas palabras
- Renovación de espacios públicos: la Municipalidad de San Rafael avanza con obras en las plazas Teodoro Schestakow y Julio Ruiz.
- Detalles de las obras: incluyen mejoras en iluminación LED, mobiliario urbano, accesibilidad y sectores recreativos y deportivos.
- Plan integral: las intervenciones forman parte de un plan municipal para recuperar y poner en valor espacios en toda la ciudad y distritos.