El Municipio de San Rafael avanza en las plazas Schestakow y Julio Ruiz

“Estamos muy contentos porque es un espacio de encuentro de la comunidad y que los vecinos pedían mucho. Ahora, en poco tiempo más, podrán disfrutarlo completamente renovado”, explicó el subdelegado Germán Arano.

Por su parte, la Directora de Distritos, Vanina Cabrera, señaló que “los espacios públicos son muy importantes para las familias y los chicos de los distritos. Son espacios de encuentro que permiten que los vecinos de las zonas más alejadas puedan disfrutar”.

Hay que destacar que -en paralelo a esta obra- se avanza en las plazas de barrio La Intendencia (Cuadro Nacional) y Las Malvinas.

Mejoras clave para los vecinos de San Rafael

En la plaza Schestakow de 3 de Febrero y Cabildo el proyecto contempla la renovación de solados, instalación de luces led, riego por aspersión, sectores deportivos, infantiles y espacios para instalar puestos de emprendedores.

"Cada intervención que realiza el Municipio en espacios públicos no solo mejora el lugar, sino que también beneficia a los vecinos y aporta valor a todo el barrio", destacó Andrea Fichetti, secretaria de Obras y Servicios Públicos.

La intervención forma parte del plan de recuperación y puesta en valor de los espacios públicos que el Municipio desarrolla en distintos puntos de la ciudad y los distritos, con el objetivo de brindar más infraestructura, accesibilidad y mejores condiciones para la comunidad.