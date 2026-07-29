Cinco años de cárcel para el conductor alcoholizado que mató a una chica a la salida de un boliche

Marcelo Bielli continuará alojado en prisión domiciliaria, beneficio que consiguió luego de estar alojado algunos días en la cárcel de El Cerrito tras el accidente. Volverá al penal una vez que la sentencia quede firme.

El conductor alcoholizado que atropelló y mató

Marcelo Bielli fue detenido en la madrugada del 27 de octubre de 2024. El hombre quedó a bordo de su Fiat Palio con el que acababa de atropellar a Milagros Belén Yanzón (23) y otro joven de 25 años. La primera de ellas perdió la vida en el acto, mientras que el chico sufrió una fractura en una de sus piernas.

Los transeúntes que vieron el accidente comenzaron a golpear a Marcelo Bielli, pese a que quiso argumentar que fue encandilado por el sol. Era evidente que estaba alcoholizado. Los dosajes posteriores arrojaron un resultado de 2,68 gramos.

La reconstrucción del accidente determinó que el conductor alcoholizado salió de boliche Plan B, manejó varias cuadras zigzagueando -algunos testigos llamaron al 911 advirtiendo esto- hasta que en avenida Sarmiento se subió al cordón de la vereda e impactó a las víctimas. A Milagros Yanzón la arrastró varios metros arriba del capot del vehículo.