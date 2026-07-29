Tenía 2,68 gramos de alcohol en sangre. Manejaba en zigzag. Cruzó por una zona repleta de jóvenes que salían de un boliche en San Rafael. El combo fue fatal: atropelló a dos jóvenes y mató a una de ellas. A casi 2 años del trágico accidente, el conductor alcoholizado fue condenado en un juicio abreviado.
Cinco años de cárcel para el conductor alcoholizado que mató a una chica a la salida de un boliche
Marcelo Bielli (38) fue condenado por causa el accidente donde murió una joven de 23 años. Tenía 2,68 gramos de alcohol en sangre
Marcelo Alejandro Bielli (38) afrontó el proceso judicial en la mañana de este miércoles. Su defensa acordó con la Fiscalía admitir su culpabilidad en el hecho y que sea condenado a una pena de 5 años de prisión y 10 años de inhabilitación para conducir.
El hombre recibió una pena cercana al máximo que se contempla para un homicidio culposo agravado por la conducción antirreglamentaria, por hacerlo con culpa temeraria y por estar alcoholizado; además de lesiones culposas graves con los mismos agravantes.
Marcelo Bielli continuará alojado en prisión domiciliaria, beneficio que consiguió luego de estar alojado algunos días en la cárcel de El Cerrito tras el accidente. Volverá al penal una vez que la sentencia quede firme.
El conductor alcoholizado que atropelló y mató
Marcelo Bielli fue detenido en la madrugada del 27 de octubre de 2024. El hombre quedó a bordo de su Fiat Palio con el que acababa de atropellar a Milagros Belén Yanzón (23) y otro joven de 25 años. La primera de ellas perdió la vida en el acto, mientras que el chico sufrió una fractura en una de sus piernas.
Los transeúntes que vieron el accidente comenzaron a golpear a Marcelo Bielli, pese a que quiso argumentar que fue encandilado por el sol. Era evidente que estaba alcoholizado. Los dosajes posteriores arrojaron un resultado de 2,68 gramos.
La reconstrucción del accidente determinó que el conductor alcoholizado salió de boliche Plan B, manejó varias cuadras zigzagueando -algunos testigos llamaron al 911 advirtiendo esto- hasta que en avenida Sarmiento se subió al cordón de la vereda e impactó a las víctimas. A Milagros Yanzón la arrastró varios metros arriba del capot del vehículo.
En pocas palabras
- Condena judicial: Marcelo Bielli fue condenado a 5 años de prisión por homicidio culposo agravado y 10 años sin poder conducir.
- Detalles del hecho: tenía 2,68 gramos de alcohol en sangre y atropelló a dos jóvenes al salir de un boliche en San Rafael.
- Víctima fatal: Milagros Belén Yanzón, de 23 años, murió en el acto tras ser embestida por el conductor alcoholizado.