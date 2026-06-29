Era el amanecer de un domingo en San Rafael. Cientos de jóvenes salían de distintos boliches. Un fuerte impacto resonó en la madrugada: dos jóvenes acababan de ser atropellados. Uno de ellos, una chica de 23 años, murió en el lugar. Desde entonces, el conductor alcoholizado está detenido aunque ahora recibió un beneficio judicial a pocos de sentarse en el banquillo de acusados.
Cambiaron a un delito más leve la imputación del conductor alcoholizado que mató a una joven
El conductor tenía 2,68 gramos de alcohol en sangre cuando atropelló y mató a la víctima con su vehículo en San Rafael
Marcelo Alejandro Bielli, de 38 años, fue detenido esa misma madrugada del 27 de octubre de 2024. El hombre quedó a bordo de su Fiat Palio con el que acababa de atropellar a Milagros Belén Yanzón (23) y otro joven de 25 años. La primera de ellas perdió la vida en el acto, mientras que el chico sufrió una fractura en una de sus piernas.
Los transeúntes que vieron el accidente comenzaron a golpear a Alejandro Bielli, pese a que quiso argumentar que fue encandilado por el sol. Era evidente que estaba alcoholizado. Los dosajes posteriores arrojaron un resultado de 2,68 gramos, muy por encima del 0,5 máximo que permite la legislación provincial. Desde entonces, está detenido.
El cambio clave en la causa por el accidente
En un principio, Alejandro Bielli estuvo imputado por homicidio simple y lesiones graves con dolo eventual. Estuvo algunos días alojados en la cárcel de El Cerrito y luego quedó alojado en prisión domiciliaria.
La Fiscalía de Tránsito de San Rafael solicitó la elevación a juicio de la causa bajo esa calificación que contempla una pena de 8 a 25 años de cárcel. En la acusación se tuvieron en cuenta varias pruebas, como testimonios y cámaras de seguridad.
El conductor del Fiat Palio salió de boliche Plan B, manejó varias cuadras zigzagueando -algunos testigos llamaron al 911 advirtiendo esto- hasta que en avenida Sarmiento se subió al cordón de la vereda e impactó a las víctimas. A Milagros Yanzón la arrastró varios metros arriba del capot del vehículo.
Sin embargo, un juez anuló la elevación a juicio del expediente por irregularidades técnicas en la acusación. La Fiscalía reformuló la imputación a homicidio culposo agravado por conducir alcoholizado y de forma temeraria. De esta forma, ahora la potencia condena es de 3 a 6 años de cárcel.
Fuentes judiciales adelantaron que el caso podría resolverse en un juicio abreviado en los próximos días, donde el conductor alcoholizado sería condenado tras admitir los hechos y llegar a un acuerdo con la Fiscalía y las víctimas.