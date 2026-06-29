Cambiaron a un delito más leve la imputación del conductor alcoholizado que mató a una joven

El conductor alcoholizado se encuentra en prisión domiciliaria.

El cambio clave en la causa por el accidente

En un principio, Alejandro Bielli estuvo imputado por homicidio simple y lesiones graves con dolo eventual. Estuvo algunos días alojados en la cárcel de El Cerrito y luego quedó alojado en prisión domiciliaria.

La Fiscalía de Tránsito de San Rafael solicitó la elevación a juicio de la causa bajo esa calificación que contempla una pena de 8 a 25 años de cárcel. En la acusación se tuvieron en cuenta varias pruebas, como testimonios y cámaras de seguridad.

El conductor del Fiat Palio salió de boliche Plan B, manejó varias cuadras zigzagueando -algunos testigos llamaron al 911 advirtiendo esto- hasta que en avenida Sarmiento se subió al cordón de la vereda e impactó a las víctimas. A Milagros Yanzón la arrastró varios metros arriba del capot del vehículo.

Sin embargo, un juez anuló la elevación a juicio del expediente por irregularidades técnicas en la acusación. La Fiscalía reformuló la imputación a homicidio culposo agravado por conducir alcoholizado y de forma temeraria. De esta forma, ahora la potencia condena es de 3 a 6 años de cárcel.

Fuentes judiciales adelantaron que el caso podría resolverse en un juicio abreviado en los próximos días, donde el conductor alcoholizado sería condenado tras admitir los hechos y llegar a un acuerdo con la Fiscalía y las víctimas.