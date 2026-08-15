Dolo eventual, la calificación legal que manda a la cárcel a los conductores homicidas

La tragedia de hace una semana sobre el puente del Acceso Este y Alberdi. La Nissan blanca de la familia Assenza y el Jeep conducida por el imputado Santos cayeron tras el chocar.

Por las víctimas, reclaman homicidio con dolo eventual

Desde la vereda opuesta, familiares del fallecido Assenza y de la esposa y de los hijos heridos -la mujer y un niño siguen internados- reclaman el cambio y el endurecimiento de la calificación legal. Homicidio simple con dolo eventual, reclaman. Para ese delito, la ley prevé prisión en la cárcel.

En la Justicia de Mendoza hay antecedentes de conductores condenados y llevados a la prisión de modo efectivo por el delito de homicidio simple con dolo eventual. El primer caso cuenta con un fallo firme de la Suprema Corte de Justicia: la tragedia del colectivo de la empresa Tur Bus en la ruta a Chile, que dejó 19 muertos y 20 heridos.

Ruta a Chile. Año 2017. La tragedia de Tur Bus dejó 19 muertos y 20 heridos. El chofer del colectivo fue condenado a 20 años de cárcel por homicidio con dolo eventual. Lo sentenciaron las advertencias de pasajeros de que podía haber una tragedia y el exceso de velocidad -pese a ser conductor profesional-.

¿Qué es el homicidio simple con dolo eventual?

Homicidio simple con dolo eventual es la calificación legal que se aplica, en caso de accidentes viales, a conductores que, manejando un vehículo de manera temeraria y peligrosa, toman conciencia de que pueden causar una muerte, se representan esa posibilidad, la asumen como tal y, aún así, siguen conduciendo.

No buscan matar ni tienen la intención de hacerlo. Pero el solo hecho de haberse representado la posibilidad de provocar una muerte y haberla causado finalmente, los convierte en imputables por ese delito.

El homicidio con dolo eventual es difícil de demostrar pero esto no ocurre en todos los casos de accidentes viales.

Depende de las pruebas que arroje cada pesquisa y de la calidad de las mismas. No todas son suficientes. Otras, sí. De hecho, el caso Tur Bus es el mejor ejemplo de eso ya que hubo pruebas que sustentaron la gravísima calificación legal contra el chofer del colectivo. A tal punto de que fueron clave para acusarlo, para condenarlo a la cárcel y para que sentencia fuera confirmada por la Corte.

El caso Tur Bus

Mendoza. Febrero de 2017. Madrugada en la ruta a Chile.

El colectivo de pasajeros de la empresa chilena Tur Bus se accidentó a la altura de la llamada Curva del Yeso.

Hubo 20 viajeros muertos. Diecinueve resultaron heridos y fueron hospitalizados tras intensas maniobras de rescate y salvataje.

Así quedó el colectivo de Tur Bus que se accidentó en 2017 en la ruta a Chile. El chofer fue condenado a 20 años de cárcel por homicidio con dolo eventual. Primera sentencia de este calibre en Mendoza.

El chofer, Francisco Sanhueza, de 31 años, y chileno de nacionalidad, fue detenido.

El caso fue calificado como homicidio culposo con dolo eventual en 19 hechos (la cantidad de fallecidos) en concurso con lesiones leves, graves y gravísimas en 20 hechos (por los heridos).

Sanhueza llegó a juicio oral y público en calidad de detenido. En 2018, la Octava Cámara del Crimen lo condenó a 20 años de cárcel por el delito de homicidio con dolo eventual por las 19 muertes y lesiones por las 20 personas heridas de distinta gravedad.

Atrás había quedado la pretensión de la defensa técnica, que sostuvo que Sanhueza no tuvo intención de matar y que debía ser considerado como un caso de accidente culposo.

Ese mismo año, la Suprema Corte de Justicia confirmó la condena. Sanhueza sigue cumpliendo la pena de 20 años de cárcel en Mendoza, a pesar del pedido de que se le permita seguir haciéndolo en una prisión de su país para que la familia pueda visitarlo regularmente.

Francisco Sanhueza, el chofer condenado por la tragedia de Tur Bus.

Las pruebas del dolo eventual en el caso Tur Bus

Según la investigación, para la Justicia de Mendoza, el chofer Francisco Sanhueza -por su modo de manejar aquella madrugada- se representó claramente la posibilidad de que podía causar una tragedia y aún así siguió adelante, lo que derivó en 19 muertos y 20 heridos.

El dolo eventual, consideró la Justicia, quedó demostrado en los siguientes puntos:

. A pesar de ser chofer profesional con licencia habilitante y tener conocimiento de las reglas de tránsito, Sanhueza manejó a 100 km por hora en la ruta superando el límite de velocidad máxima permitido.

. Los testimonios de pasajeros que declararon que le habían reclamado y advertido, durante el viaje y a los gritos, que bajara la velocidad porque podía causar un accidente, ya que el colectivo sufría vaivenes en la circulación.

. El tribunal determinó que Sanhueza tenía pleno conocimiento de la peligrosidad de la ruta y que se representó la posibilidad del vuelco trágico, pero decidió continuar su marcha acelerada aceptando el riesgo.