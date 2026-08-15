Dieta del huevo duro: por qué ayuda a bajar de peso rápido según una nutricionista

Según explicó la nutricionista Luisina Capone, la Organización Mundial de la Salud reconoce al huevo como uno de los alimentos más nutritivos que existen en la naturaleza.

"Es un alimento de bajo valor calórico, tiene 84 calorías, y aporta proteínas de máxima calidad porque tiene un muy buen valor biológico. Aporta todos los aminoácidos que el organismo necesita", aclaró.

El huevo contiene aproximadamente 6 gramos de proteína por unidad y son fácilmente digeribles. Además, la cocción es necesaria para que sea microbiológicamente apto para el consumo.

Este alimento también aporta grasas, vitaminas; excepto vitamina C; minerales y pigmentos como los carotenoides, responsables de parte de su color característico.

Durante años, uno de los principales cuestionamientos sobre el huevo estuvo relacionado con su contenido de colesterol. Sin embargo, actualmente se sabe que su consumo no tiene el mismo impacto sobre el colesterol sanguíneo que las grasas saturadas y las grasas trans.

Dieta del huevo duro: por qué permite bajar de peso rápidamente

La dieta del huevo duro puede provocar una disminución rápida del peso corporal debido, principalmente, a que genera un déficit calórico muy marcado.

Según explicó Capone, este régimen elimina tantos grupos de alimentos que la ingesta diaria puede quedar por debajo de las 800 kilocalorías. Como referencia, una persona promedio puede consumir entre 1.500 y 2.000 kilocalorías por día y aun así lograr un descenso de peso y grasa mediante un déficit calórico moderado.

Otro de los factores que explican la popularidad de esta dieta es el alto poder de saciedad del huevo. Al ser rico en proteínas, puede generar sensación de plenitud durante períodos prolongados, lo que reduce la necesidad de incorporar otros alimentos.

"Sin embargo, una alimentación variada es la base de una buena salud".

La rápida pérdida de peso no significa perder solamente grasa

Aunque la balanza puede mostrar una disminución rápida de peso durante los primeros días de la dieta del huevo, esto no significa que todo lo perdido corresponda a grasa corporal.

La nutricionista explicó que en este tipo de régimen también puede producirse una pérdida de masa muscular y de glucógeno, una fuente de energía almacenada principalmente en los músculos. Las reservas de glucógeno pueden representar alrededor de 2 kilos de peso, especialmente cuando también se pierde el agua asociada a ellas.

Por este motivo, una caída rápida de peso no debería interpretarse automáticamente como un resultado positivo ni como una estrategia eficaz para mantener la pérdida de grasa a largo plazo.

Los riesgos de hacer la dieta del huevo

La monodieta del huevo es un régimen restrictivo y, de acuerdo con la especialista, no constituye una estrategia sostenible en el tiempo. Al limitar de manera importante la variedad de alimentos, puede generar cansancio y afectar el rendimiento físico.

Además, es una alimentación muy carente de determinados nutrientes y particularmente baja en fibra dietética, lo que puede favorecer el estreñimiento. También puede resultar insuficiente en vitaminas y minerales.

Otro de los principales problemas es la pérdida de masa muscular, especialmente cuando el déficit calórico es demasiado agresivo y no existe un adecuado aporte energético y nutricional.

Por eso, aunque el huevo puede formar parte de una alimentación saludable y contribuir a la saciedad gracias a su contenido proteico, basar toda la alimentación en este alimento no es recomendable.

"El huevo sí es un alimento extraordinario, quizás uno de los más nutritivos que tenemos en la naturaleza después de la leche humana, pero enfocar la dieta alrededor del mismo es un enfoque deficiente", concluyó la nutricionista Luisina Capone.