¿La Dieta del limón ayuda a bajar de peso? Una nutricionista revela la verdad sobre sus efectos en el cuerpo

Propiedades del limón: los beneficios para la salud

La vitamina C presente en el limón interviene en muchas funciones enzimáticas, como la producción del colágeno, la cicatrización, el transporte de hierro y la prevención de enfermedades neurodegenerativas y patologías cancerígenas.

En cuando a los ácidos del limón, la nutricionista explicó que le otorgan poder antiséptico y antioxidante. Con respecto a las fibras solubles, de tipo pectina, ayuda al tránsito intestinal, a la regulación de la glucemia y del colesterol.

Dentro de los flavonoides, el más reconocido del limón es el limonoide, que se ubica en la corteza y se relaciona con la prevención de ciertos tipos de cáncer y alguna enfermedades como la anemia, enfermedades cardiovasculares y neurodegenerativas.

Dieta del limón: ¿es beneficiosa o perjudicial para la salud?

Con respecto a la ideal de que el limón ayuda a quemar grasa, la nutricionista Luisina Capone aclaró que "es falso porque ningún alimento tiene la capacidad de oxidar la grasa".

La pérdida de grasa, según explicó, se produce por déficit calórico, es decir, cuando el organismo dispone de menos calorías de las que el cuerpo necesita para cumplir con sus funciones. Además, el ejercicio interviene en el proceso de pérdida de peso.

Otro gran mito que se solía sostener era que el limón rompía los glóbulos rojos. Según Capone, este cítrico "ayuda a absorber el hierro proveniente de alimentos que no son de origen animal, como las lentejas, acelga o espinaca; entonces, es un potenciador de la absorción de este tipo de hierro".

"El limón no tiene propiedades detox porque el organismo, por sí solo, tiene la capacidad de depurar ciertas sustancias a través de los pulmones, el hígado y los riñones".

Un elixir matutino del Tíbet: dos ingredientes que promete limpiar el organismo y aportar energía estable durante el día.

Agua con limón: ¿sí o no?

Tomar agua con limón podría dañar el esmalte dental, por lo que se recomienda beberlo con una cañita. Sin embargo, la nutricionista explicó que es un buen potenciador nutricional de la absorción del hierro.

Si bien es un cítrico, al igual que la naranja y el pomelo, tiene diferencias radicales: "el aporte de azúcar es menor, la acidez es mayor y se lo consume como jugo o aderezo nutricional", concluyó.