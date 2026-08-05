Paso Cristo Redentor: despejaron la ruta en Las Cuevas antes de otro temporal con unos 1.500 camiones varados

Los pronósticos oficiales señalan que recién a partir del sábado a la mañana se abrirá una ventana de buen tiempo que permitirá retomar las tareas operativas sobre la calzada.

Una postal inusual de Las Cuevas a raíz de las constantes nevadas de las últimas semanas. Foto: gentileza Osvaldo Valle

El cierre prolongado del Paso Cristo Redentor mantiene paralizado el flujo de transporte de cargas. En los distintos puntos de aparcamiento del corredor bioceánico y estaciones situadas a lo largo de la Ruta 7, se acumulan cientos de camiones a la espera de la reapertura del túnel internacional. La situación exige asistencia constante a los choferes varados en la zona de Uspallata y accesos a la capital provincial.

En la imagen se puede observar la pared de nieve acumulada tras el temporal en la alta montaña. En este caso en Las Cuevas. Foto: gentileza Osvaldo Valle

El personal vial concentra sus esfuerzos en garantizar el abastecimiento, la asistencia médica y la conexión terrestre del pequeño grupo de pobladores de Las Cuevas antes del ingreso del nuevo frente frío.

Una vez que las condiciones climáticas mejoren durante el fin de semana, los equipos técnicos de ambos países evaluarán el estado de los caminos y coordinarán la eventual habilitación del tránsito.

Los transportistas ya pidieron prioridad teniendo en cuenta la cantidad de días de parate de la actividad. Del lado argentino, desde Aprocam detallaron que se pierden unos 600 dólares por día por cada camión frenado.