Las máquinas de la Dirección Nacional de Vialidad regresaron este miércoles a la localidad de Las Cuevas con el objetivo de abrir una brecha sanitaria de emergencia. El Paso Cristo Redentor ya cumplió 22 días cerrado por el temporal en la alta montaña y ya son más de 1.500 los camiones varados en distintos puntos de la provincia.
Paso Cristo Redentor: despejaron la ruta en Las Cuevas antes de otro temporal con unos 1.500 camiones varados
Vialidad habilitó una brecha sanitaria hasta el último poblado argentino antes de que vuelva a nevar este jueves. El paso a Chile cumplió 22 días cerrado
La maniobra busca despejar el tránsito en el último poblado argentino antes del límite con Chile, donde permanecen aisladas unas 12 personas, en su mayoría residentes locales y propietarios de comercios y restaurantes.
El pronóstico para la alta montaña
La intervención oficial resulta estratégica ante las previsiones meteorológicas para la alta montaña. Según reportaron las autoridades del corredor internacional, este jueves 6 de agosto se reactivará un sistema de intensas nevadas que se extenderá hasta el sábado 8 de agosto.
Los pronósticos oficiales señalan que recién a partir del sábado a la mañana se abrirá una ventana de buen tiempo que permitirá retomar las tareas operativas sobre la calzada.
El cierre prolongado del Paso Cristo Redentor mantiene paralizado el flujo de transporte de cargas. En los distintos puntos de aparcamiento del corredor bioceánico y estaciones situadas a lo largo de la Ruta 7, se acumulan cientos de camiones a la espera de la reapertura del túnel internacional. La situación exige asistencia constante a los choferes varados en la zona de Uspallata y accesos a la capital provincial.
El personal vial concentra sus esfuerzos en garantizar el abastecimiento, la asistencia médica y la conexión terrestre del pequeño grupo de pobladores de Las Cuevas antes del ingreso del nuevo frente frío.
Una vez que las condiciones climáticas mejoren durante el fin de semana, los equipos técnicos de ambos países evaluarán el estado de los caminos y coordinarán la eventual habilitación del tránsito.
Los transportistas ya pidieron prioridad teniendo en cuenta la cantidad de días de parate de la actividad. Del lado argentino, desde Aprocam detallaron que se pierden unos 600 dólares por día por cada camión frenado.