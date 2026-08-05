El cierre del paso a Chile cuesta por cada uno de los camiones varados hasta U$S600 diarios

Por no poder cruzar a Chile, los camiones dejaron de hacer entre 4 y 5 viajes durante los 21 días de cierre del paso internacional

A julio, el costo operativo (incluye el gasto de movilidad, reposición y márgen) para las empresas que transportan cargas a Santiago de Chile es un poco más elevado, y la tarifa ya supera $7.317 por kilómetro desde Mendoza. Otro dato a tener en cuenta para dimensionar las pérdidas económicas provocadas por el mal tiempo en alta montaña.

El costo de los camiones parados

Ese costo del flete también es el punto de partida para entender otra decisión de muchas empresas. Ni más ni menos que enviar a sus camiones cargados hasta Neuquén para no esperar más que se habilite el cruce por Mendoza y poder cumplir con sus clientes trasandinos.

Mientras tanto, hay un costo "hundido" o lucro cesante irrecuperable. En otras palabras, lo que dejarán de cobrar por los 21 días de espera por la nieve acumulada, que según Messina "como es un fenómeno climático no imputable al cliente, nadie lo paga. Y a las empresas de transporte no les queda más alternativa que absorberlo".

Así las cosas, el cálculo que hacen en Aprocam es que sólo en concepto de costo operativo los transportistas deben asumir entre U$S450 y U$S600 por día. Un monto que varía de acuerdo a las características de los camiones, dado que los que tienen equipos de frío son los más onerosos de mantener (su valor ronda los U$S 300 mil).

Mientras tanto, crece la expectativa entre las empresas por el avance de tareas de despeje de la ruta internacional por parte de Vialidad Nacional, sobre todo en el campamento de Las Cuevas.

Cuánto se encarece cruzar a Chile por Pino Hachado y la expectativa de reapertura

Aún así, ante la incertidumbre sobre la reapertura del paso Cristo Redentor, con el paso de las semanas las empresas decidieron recurrir a un plan B: hacer casi 780 kilómetros que lo separan de Pino Hachado, en Neuquén, un cruce actualmente habilitado.

Claro que, más allá de que la demora para cruzar a esa altura promedia las 48 horas sin contar otros 4 días para volver a subir hasta Santiago, esa decisión implica otros números. El trayecto extra suma otros 2.000 kilómetros hasta llegar a destino, lo que equivale a encarecer en unos U$S4.500 la cotización inicial del flete, por eso no todos lo afrontan.

"Viajar desde Mendoza a Neuquén para cruzar por Pino Hachado equivale a triplicar el costo, por eso requiere una renegociación entre la empresa y el cliente. Conviene en el caso de mercadería perecedera como la leche, que tiene un vencimiento de 60 días", detalló al respecto el titular de Aprocam.

En tanto, de un lado y del otro de la cordillera hay un pedido coincidente: que, al momento de reabrirse el paso Cristo Redentor, se deje pasar primero a los camiones con sus cargas. Sus propietarios formalizaron la solicitud a la Coordinación del Paso Cristo Redentor pero, hasta el momento, no hay una respuesta oficial.