Está confirmado el precio del dólar para cuando abran los bancos este miércoles 5 de agosto

Los principales bancos le dieron a conocer al Banco Central de la República Argentina (BCRA) cuál será el precio que manejarán del dólar este miércoles 5 de agosto, cuando en todo el país tengan sus puertas abiertas y se habiliten las operaciones cambiarias para el público en general.
Luego de un martes en el que el dólar se acercó nuevamente a su récord, los bancos le confirmaron a la entidad que los rige cuál será el precio de la moneda norteamericana en el inicio de la jornada.
Hasta ahora, el precio más alto registrado por el dólar ha sido de $1.520. Sin embargo, este miércoles su valor arrancará muy cerca por lo que hay cierta expectativa sobre si volverá a tocar el récord, si establecerá uno nuevo o si bajará su valor.
Precio del dólar en cada uno de los bancos este miércoles 5 de agoto
Los bancos confirmaron que el dólar sufrió un pequeño aumento que elevó su precio desde los $1.510 a los $1.515, tomando como referencia al Banco Nación. En tanto, las demás entidades lo tendrán al mismo precio o a un valor más alto, según el informe del Banco Central. Estos son los nuevos valores de la moneda norteamericana para este miércoles 5 de agosto.
- Banco Galicia: $1.515
- Banco Nación: $1.515
- Banco ICBC: $1.520
- Banco BBVA: $1.520
- Banco Supervielle: $1.523
- Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.515
- Banco Patagonia: $1.515
- Banco Hipotecario: $1.508
- Banco Santander: $1.515
- Brubank: $1.510
- Banco Credicoop: $1.515
- Banco Macro: $1.525
- Banco Piano: $1.520
- Banco de Comercio: $1.515
A cuánto se venderá el dólar blue y el resto de los dólares el miércoles 5 de agosto
En el caso del dólar blue, según las cuevas, la cotización inicial de este martes será de $1.545, es decir $30 más que el dólar oficial. Esto significa un achicamiento de la brecha entre ambos tipos de dólares, que llegó a ser de $55 la semana pasada.
En tanto, el resto de los dólares va a cotizar a los siguientes precios este miércoles 5 de agosto:
- Dólar Mayorista: Compra $1.487 / Venta $1.496
- Dólar MEP: $1.520,94
- Dólar Contado Con Liquidación (CCL): $ 1.583,50
- Dólar Tarjeta: $1969,50
En pocas palabras
- Precio del dólar: Los bancos argentinos confirmaron que el dólar abrirá este miércoles 5 de agosto a un precio cercano a su récord.
- Valores bancarios: El dólar oficial cotizará entre $1.510 y $1.525 en las distintas entidades bancarias.
- Otras cotizaciones: El dólar blue se venderá a $1.555, el MEP a $1.527,70 y el CCL a $1.581,70.