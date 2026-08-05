Está confirmado el precio del dólar para cuando abran los bancos este miércoles 5 de agosto

Precio del dólar en cada uno de los bancos este miércoles 5 de agoto

Los bancos confirmaron que el dólar sufrió un pequeño aumento que elevó su precio desde los $1.510 a los $1.515, tomando como referencia al Banco Nación. En tanto, las demás entidades lo tendrán al mismo precio o a un valor más alto, según el informe del Banco Central. Estos son los nuevos valores de la moneda norteamericana para este miércoles 5 de agosto.

Banco Galicia: $1.515

Banco Nación: $1.515

Banco ICBC: $1.520

Banco BBVA: $1.520

Banco Supervielle: $1.523

Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.515

Banco Patagonia: $1.515

Banco Hipotecario: $1.508

Banco Santander: $1.515

Brubank: $1.510

Banco Credicoop: $1.515

Banco Macro: $1.525

Banco Piano: $1.520

Banco de Comercio: $1.515

A cuánto se venderá el dólar blue y el resto de los dólares el miércoles 5 de agosto

En el caso del dólar blue, según las cuevas, la cotización inicial de este martes será de $1.545, es decir $30 más que el dólar oficial. Esto significa un achicamiento de la brecha entre ambos tipos de dólares, que llegó a ser de $55 la semana pasada.

En tanto, el resto de los dólares va a cotizar a los siguientes precios este miércoles 5 de agosto: