El dólar oficial estrenó agosto con un aumento y el blue en baja

El mercado cambiario inició agosto con tendencia al alza en la mayoría de sus cotizaciones. Y mientras el dólar oficial sumó $5 en Banco Nación para cerrar a $1.515 a la venta, el dólar blue perdió la misma cifra y fue el único en baja.
La suba del dólar minorista fue de 0,33% y coincidió en la mayoría de los bancos salvo el Hipotecario, que cerró más abajo ($1.508) y el ICBC, que se ubicó en el otro extremo ($1.520, con 0,66%).
En el mercado informal el blue perdió 0,32% ($5) respecto al inicio de la primera rueda de agosto. Con ese comportamiento la divisa paralela se ubicó en $1.535 para la compra y $1.555 para la venta.
A su vez, el dólar tarjeta ascendió 0,33%. Así, la cotización de referencia para el pago de plataformas y consumos en el exterior completó la primera sesión del mes vendiéndose a $1.969,50 con el recargo impositivo de 30% por Ganancias.
Qué pasó con el dólar mayorista y los financieros
Por su parte, el dólar mayorista finalizó la rueda inicial de agosto a $1.495 para la venta, luego de acumular $10 (0,67%), y así se acercó más al tope de $1.500 que el gobierno pretende tomar como nueva referencia del mercado.
El segmento interbancario acompañó de este modo la tendencia alcista fijada para la jornada. Y el Banco Central fijó las bandas cambiarias en un piso de $752,75 y un techo, o límite de intervención, de $1.848,23.
En el segmento financiero, el dólar MEP subió 0,44% y finalizó en $1.523,80 para la compra y $1.525,11 para la venta. Finalmente, el Contado con Lquidación (dólar CCL) avanzó 0,27% hasta $1.581,20 para compra y $1.580,58 a la venta.
En pocas palabras
- Dólar oficial: aumentó $5 en Banco Nación y cerró a $1.515.
- Dólar blue: cayó $5 en la primera rueda de agosto y se ubicó en $1.555.
- Dólar financiero: el MEP subió 0,44% a $1.525,11 y el CCL avanzó 0,27% a $1.580,58.