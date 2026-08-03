El dólar oficial estrenó agosto con un aumento y el blue en baja

Luego de otro aumento, el dólar tarjeta se acerca de a poco a los $2.000

A su vez, el dólar tarjeta ascendió 0,33%. Así, la cotización de referencia para el pago de plataformas y consumos en el exterior completó la primera sesión del mes vendiéndose a $1.969,50 con el recargo impositivo de 30% por Ganancias.

Qué pasó con el dólar mayorista y los financieros

Por su parte, el dólar mayorista finalizó la rueda inicial de agosto a $1.495 para la venta, luego de acumular $10 (0,67%), y así se acercó más al tope de $1.500 que el gobierno pretende tomar como nueva referencia del mercado.

El segmento interbancario acompañó de este modo la tendencia alcista fijada para la jornada. Y el Banco Central fijó las bandas cambiarias en un piso de $752,75 y un techo, o límite de intervención, de $1.848,23.

En el segmento financiero, el dólar MEP subió 0,44% y finalizó en $1.523,80 para la compra y $1.525,11 para la venta. Finalmente, el Contado con Lquidación (dólar CCL) avanzó 0,27% hasta $1.581,20 para compra y $1.580,58 a la venta.