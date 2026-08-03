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El dólar oficial estrenó agosto con un aumento y el blue en baja

El dólar en Banco Nación sumó $5 y cerró vendiéndose a $1.515. El dólar blue cayó 0,32%. Qué pasó con el dólar mayorista y los financieros

Miguel Ángel Flores
Editado por Miguel Ángel Flores
Agosto debutó este lunes 3 con un aumento de todas los precios del dólar salvo el blue

Agosto debutó este lunes 3 con un aumento de todas los precios del dólar salvo el blue

El mercado cambiario inició agosto con tendencia al alza en la mayoría de sus cotizaciones. Y mientras el dólar oficial sumó $5 en Banco Nación para cerrar a $1.515 a la venta, el dólar blue perdió la misma cifra y fue el único en baja.

La suba del dólar minorista fue de 0,33% y coincidió en la mayoría de los bancos salvo el Hipotecario, que cerró más abajo ($1.508) y el ICBC, que se ubicó en el otro extremo ($1.520, con 0,66%).

En el mercado informal el blue perdió 0,32% ($5) respecto al inicio de la primera rueda de agosto. Con ese comportamiento la divisa paralela se ubicó en $1.535 para la compra y $1.555 para la venta.

Luego de otro aumento, el d&oacute;lar tarjeta se acerca de a poco a los $2.000

Luego de otro aumento, el dólar tarjeta se acerca de a poco a los $2.000

A su vez, el dólar tarjeta ascendió 0,33%. Así, la cotización de referencia para el pago de plataformas y consumos en el exterior completó la primera sesión del mes vendiéndose a $1.969,50 con el recargo impositivo de 30% por Ganancias.

Qué pasó con el dólar mayorista y los financieros

Por su parte, el dólar mayorista finalizó la rueda inicial de agosto a $1.495 para la venta, luego de acumular $10 (0,67%), y así se acercó más al tope de $1.500 que el gobierno pretende tomar como nueva referencia del mercado.

El segmento interbancario acompañó de este modo la tendencia alcista fijada para la jornada. Y el Banco Central fijó las bandas cambiarias en un piso de $752,75 y un techo, o límite de intervención, de $1.848,23.

En el segmento financiero, el dólar MEP subió 0,44% y finalizó en $1.523,80 para la compra y $1.525,11 para la venta. Finalmente, el Contado con Lquidación (dólar CCL) avanzó 0,27% hasta $1.581,20 para compra y $1.580,58 a la venta.

En pocas palabras

  • Dólar oficial: aumentó $5 en Banco Nación y cerró a $1.515.
  • Dólar blue: cayó $5 en la primera rueda de agosto y se ubicó en $1.555.
  • Dólar financiero: el MEP subió 0,44% a $1.525,11 y el CCL avanzó 0,27% a $1.580,58.
Resumen generado por Thinkindot AI

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