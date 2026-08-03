Confirmado el nuevo precio del dólar para este martes 4 de agosto tras otra suba

Los bancos confirmaron cuál será el nuevo precio del dólar, luego de que se diera a conocer una nueva suba en todas las entidades durante la jornada de este lunes 3 de agosto.
La confirmación de las entidades financieras fue dada al Banco Central, que se encargó de dar a conocer cuáles serán los precios que manejará cada uno de los bancos más importantes a la hora de vender la moneda de Estados Unidos en la jornada de este martes 4 de agosto.
Al mismo tiempo, las cuevas señalaron que, a diferencia del oficial, el dólar blue no solo que no aumentó, sino que bajó su valor y achicó su diferencia con el dólar que se vende en los bancos, quedando a $40.
Precio del dólar en cada uno de los bancos este martes 4 de agosto
Los bancos confirmaron que el dólar sufrió un pequeño aumento que elevó su precio desde los $1.510 a los $1.515, tomando como referencia al Banco Nación. En tanto, otras entidades lo tendrán al mismo precio o a un valor más alto, según el informe del Banco Central. Estos son los nuevos valores de la moneda norteamericana para este martes 4 de agosto.
- Banco Galicia: $1.515
- Banco Nación: $1.515
- Banco ICBC: $1.510
- Banco BBVA: $1.520
- Banco Supervielle: $1.521
- Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.515
- Banco Patagonia: $1.515
- Banco Hipotecario: $1.510
- Banco Santander: $1.515
- Brubank: $1.510
- Banco Credicoop: $1.515
- Banco Macro: $1.520
- Banco Piano: $1.520
- Banco de Comercio: $1.515
A cuánto se venderán el resto de los dólares en Argentina en la jornada de este martes
Por el lado del dólar MEP, este cerró la jornada en 1.523,80 pesos para la compra y en 1.527,70 para la venta, ganando en este último caso 0,46%.
En otra de las cotizaciones del mercado, el dólar denominado Contado con Liquidación (CCL) para la compra cerró la comercialización en 1.581,20 pesos y en 1.581,70 para la venta, logrando en este caso una suba del 0,71%.
Por último, el dólar tarjeta se consiguió a $1.969,50 para la venta, logrando ascender 0,33%.
En pocas palabras
- Dólar: Confirmado el precio del dólar para este martes 4 de agosto tras una nueva suba.
- Cotización: Los bancos fijaron el valor de la divisa entre $1.510 y $1.521.
- Dólar Blue: La divisa paralela bajó su valor y achicó la brecha con el oficial.