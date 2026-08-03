Confirmado el nuevo precio del dólar para este martes 4 de agosto tras otra suba

Precio del dólar en cada uno de los bancos este martes 4 de agosto

Los bancos confirmaron que el dólar sufrió un pequeño aumento que elevó su precio desde los $1.510 a los $1.515, tomando como referencia al Banco Nación. En tanto, otras entidades lo tendrán al mismo precio o a un valor más alto, según el informe del Banco Central. Estos son los nuevos valores de la moneda norteamericana para este martes 4 de agosto.

Banco Galicia: $1.515

Banco Nación: $1.515

Banco ICBC: $1.510

Banco BBVA: $1.520

Banco Supervielle: $1.521

Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.515

Banco Patagonia: $1.515

Banco Hipotecario: $1.510

Banco Santander: $1.515

Brubank: $1.510

Banco Credicoop: $1.515

Banco Macro: $1.520

Banco Piano: $1.520

Banco de Comercio: $1.515

A cuánto se venderán el resto de los dólares en Argentina en la jornada de este martes

Por el lado del dólar MEP, este cerró la jornada en 1.523,80 pesos para la compra y en 1.527,70 para la venta, ganando en este último caso 0,46%.

En otra de las cotizaciones del mercado, el dólar denominado Contado con Liquidación (CCL) para la compra cerró la comercialización en 1.581,20 pesos y en 1.581,70 para la venta, logrando en este caso una suba del 0,71%.

Por último, el dólar tarjeta se consiguió a $1.969,50 para la venta, logrando ascender 0,33%.