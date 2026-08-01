El Banco Nación confirmó el precio con el que el dólar hará su debut en agosto este lunes

Precio del dólar en el Banco Nación contra el dólar blue el lunes 3 de agosto

Según lo confirmado por el propio Banco Nación al Banco Central, el precio del dólar en el inicio de la jornada bancaria del lunes 3 de agosto será de $1.510. Este precio está muy por debajo del que llevarán las cuevas en el primer día de la semana.

En ese sentido, las cuevas dieron a conocer que el precio del dólar en ellas será de $ 1.560, con una brecha de $ 50, sobre el valor del dólar oficial.

Precio del dólar en el resto de los bancos más importantes

Así como el Banco Nación confirmó que venderá el dólar a $1.510 en el inicio de la jornada bancaria, el resto de las entidades más importantes también confirmaron cuál será el precio de la moneda norteamericana este lunes 3 de agosto. Estas son las cotizaciones que tendrá cada uno: