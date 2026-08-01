El Banco Nación confirmó el precio con el que el dólar hará su debut en agosto este lunes

El Banco Nación confirmó cuál será el precio del dólar este lunes 3 de agosto, cuando se habiliten las operaciones cambiarias para todos sus clientes, ya sea por home banking o a través de sucursales.
El precio del dólar en el Banco Nación prácticamente es una referencia de lo que hará el resto de los bancos, así como ocurre con algunas de las principales operaciones que se hacen en la moneda norteamericana.
Desde el Banco Nación aseguraron que el primer día hábil de agosto, el precio del dólar debutará con la cifra de $ 1.510. Esto representa 10 pesos menos que el valor récord al que se llegó en los últimos días de julio y que será una presión para el valor de la moneda norteamericana.
Precio del dólar en el Banco Nación contra el dólar blue el lunes 3 de agosto
Según lo confirmado por el propio Banco Nación al Banco Central, el precio del dólar en el inicio de la jornada bancaria del lunes 3 de agosto será de $1.510. Este precio está muy por debajo del que llevarán las cuevas en el primer día de la semana.
En ese sentido, las cuevas dieron a conocer que el precio del dólar en ellas será de $ 1.560, con una brecha de $ 50, sobre el valor del dólar oficial.
Precio del dólar en el resto de los bancos más importantes
Así como el Banco Nación confirmó que venderá el dólar a $1.510 en el inicio de la jornada bancaria, el resto de las entidades más importantes también confirmaron cuál será el precio de la moneda norteamericana este lunes 3 de agosto. Estas son las cotizaciones que tendrá cada uno:
- Banco Galicia: $1.510
- Banco ICBC: $1.500
- Banco BBVA: $1.515
- Banco Supervielle: $1.517
- Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.510
- Banco Patagonia: $1.520
- Banco Hipotecario: $1.505
- Banco Santander: $1.510
- Brubank: $1.503
- Banco Credicoop: $1.510
- Banco Macro: $1.520
- Banco Piano: $1.515
- Banco de Comercio: $1.510
En pocas palabras
- Banco Nación: Confirmó el precio del dólar para el 3 de agosto en $1.510.
- Dólar Blue: Se cotizará a $1.560, marcando una brecha de $50 con el oficial.
- Otras Entidades: Presentan variaciones en la cotización, con Galicia y BBVA en $1.520.