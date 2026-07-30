El dólar blue llegó a un nuevo récord esta semana y lo ha sabido mantener durante todos los días. En ese sentido, las cuevas confirmaron cuál será su valor este jueves 30 de julio y se distanciaron del precio del dólar que se vende en los bancos.
El dólar blue no cede y mantiene su precio récord este jueves 30 de julio
Las cuevas confirmaron el precio del dólar blue y dieron a conocer que, a difencia del oficial, este no bajó su valor
Según lo confirmado por las cuevas, la presión sobre el dólar hizo que esta semana el dólar blue mantuviera su brecha respecto al oficial. Mientras que este último bajó a $1.515 en el Banco Nación y en gran parte de las entidades económicas, el dólar informal subió hasta llegar a los $1570 y allí ha sabido mantenerse, llevando la brecha a $55 para este jueves 30 de julio.
Precio del dólar en los bancos más importantes
En tanto, las entidades bancarias le confirmaron al Banco Central cuál será el precio del dólar oficial este jueves 2 de julio.
Así como el Banco Nación confirmó que venderá el dólar a $1.515 en el inicio de la jornada bancaria de este jueves, el resto de los bancos más importantes dio a conocer que sus precios serán iguales o similares, en algunos casos hasta mayor. Estas son las cotizaciones confirmadas para este jueves:
- Banco Galicia: $1.520
- Banco ICBC: $1.520
- Banco BBVA: $1.520
- Banco Supervielle: $1.525
- Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.523
- Banco Patagonia: $1.515
- Banco Hipotecario: $1.520
- Banco Santander: $1.520
- Brubank: $1.515
- Banco Credicoop: $1.520
- Banco Macro: $1.525
- Banco Piano: $1.525
- Banco de Comercio: $1.520
Todas las cotizaciones de los dólares
Para este jueves, los diferentes tipos de dólares que hay en Argentina arrancarán con las siguientes cotizaciones, según informaron bancos, cuevas y el Banco Central:
- Dólar Blue: Compra $1.550 / Venta $1.570
- Dólar Mayorista: Compra $1.487 / Venta $1.496
- Dólar MEP: $1.524,06
- Dólar Contado Con Liquidación (CCL): $ 1.585,68
- Dólar Tarjeta: $1969,50
- Banco Nación: Compra $1.470 / Venta $1.520
En pocas palabras
- Dólar blue: Mantiene su récord de $1.570, diferenciándose del oficial que bajó a $1.515.
- Cotizaciones bancarias: El dólar oficial varía entre $1.515 y $1.525 en las principales entidades.
- Diferencias cambiarias: El dólar MEP cotiza a $1.524,06 y el CCL a $1.585,68.