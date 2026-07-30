El dólar blue no cede y mantiene su precio récord este jueves 30 de julio

Según lo confirmado por las cuevas, la presión sobre el dólar hizo que esta semana el dólar blue mantuviera su brecha respecto al oficial. Mientras que este último bajó a $1.515 en el Banco Nación y en gran parte de las entidades económicas, el dólar informal subió hasta llegar a los $1570 y allí ha sabido mantenerse, llevando la brecha a $55 para este jueves 30 de julio.

Precio del dólar en los bancos más importantes

En tanto, las entidades bancarias le confirmaron al Banco Central cuál será el precio del dólar oficial este jueves 2 de julio.