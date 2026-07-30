Los bancos confirmaron el nuevo precio al que venderán el dólar este jueves 30 de julio

La confirmación del precio qie tendrá el dólar en cada entidad económica fue entregada al Banco Central y allí se puede ver que el Banco Nación cotizó el dólar para este miércoles a $1.151, mientras que otros bancos lo mantuvieron a un valor más alto que este.
No solo en los bancos el dólar llegó a un precio récord, sino que también lo hizo en las cuevas, en donde la brecha con el dólar oficial creció hasta llegar a los $55 entre ambas cotizaciones. De hecho, a diferencia de los bancos, en las cuevas el dólar blue se mantuvo estable.
Precio del dólar en el resto de los bancos más importantes
Así como el Banco Nación confirmó que venderá el dólar a $1.515 en el inicio de la jornada bancaria de este jueves, el resto de las entidades más importantes también dio a conocer el precio de la moneda norteamericana para el inicio de las actividades bancarias de este jueves 30 de julio. Este es el precio del dólar en cada banco:
- Banco Galicia: $1.520
- Banco ICBC: $1.520
- Banco BBVA: $1.520
- Banco Supervielle: $1.525
- Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.523
- Banco Patagonia: $1.515
- Banco Hipotecario: $1.520
- Banco Santander: $1.520
- Brubank: $1.515
- Banco Credicoop: $1.520
- Banco Macro: $1.525
- Banco Piano: $1.525
- Banco de Comercio: $1.520
Deuda: el Gobierno renovó la totalidad de los vencimientos y sumó otros 300 millones de dólares
Por otro lado, el Ministerio de Economía comunicó los resultados de la última licitación de julio, en la que enfrentaba vencimientos por $8,5 billones.
En ese sentido, la Secretaría de Finanzas adjudicó un total de $12,21 billones habiendo recibido ofertas por $13,98 billones.
"Esto significa un rollover de 144,53% sobre los vencimientos del día de la fecha", señaló la cartera que comanda Luis Caputo.
En pocas palabras
- Dólar: Los bancos argentinos confirmaron la cotización de la divisa para este jueves 30 de julio, tras alcanzar un precio récord.
- Precios: Banco Nación lo venderá a $1.515, mientras que otras entidades como Galicia, ICBC y BBVA lo ofrecerán a $1.520.
- Deuda: El Gobierno renovó la totalidad de los vencimientos de deuda de julio, sumando además US$300 millones.