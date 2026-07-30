Los bancos confirmaron el nuevo precio al que venderán el dólar este jueves 30 de julio

Precio del dólar en el resto de los bancos más importantes

Así como el Banco Nación confirmó que venderá el dólar a $1.515 en el inicio de la jornada bancaria de este jueves, el resto de las entidades más importantes también dio a conocer el precio de la moneda norteamericana para el inicio de las actividades bancarias de este jueves 30 de julio. Este es el precio del dólar en cada banco:

Banco Galicia: $1.520

Banco ICBC: $1.520

Banco BBVA: $1.520

Banco Supervielle: $1.525

Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.523

Banco Patagonia: $1.515

Banco Hipotecario: $1.520

Banco Santander: $1.520

Brubank: $1.515

Banco Credicoop: $1.520

Banco Macro: $1.525

Banco Piano: $1.525

Banco de Comercio: $1.520

Deuda: el Gobierno renovó la totalidad de los vencimientos y sumó otros 300 millones de dólares

Por otro lado, el Ministerio de Economía comunicó los resultados de la última licitación de julio, en la que enfrentaba vencimientos por $8,5 billones.

En ese sentido, la Secretaría de Finanzas adjudicó un total de $12,21 billones habiendo recibido ofertas por $13,98 billones.

"Esto significa un rollover de 144,53% sobre los vencimientos del día de la fecha", señaló la cartera que comanda Luis Caputo.