El dólar en el segmento mayorista cerró en caída tras 11 días y el blue se mantuvo estable

Con un blue estable, el dólar oficial operó en terreno negativo este miércoles 29 dentro del segmento mayorista y cortó así una racha de 11 jornadas sin registrar una caída. Así se comportó tanto la divisa minorista, que perdió $5, como con el mayorista, que tocó los $1.496.
En la plaza minorista, el dólar retrocedió hasta los $1.515 para la venta en las pantallas del Banco Nación. La última vez que había llegado a esa cotización fue el 7 de julio, pero fue luego de sumar $5.
A partir de este valor, el dólar tarjeta destinado a consumos en moneda extranjera cotizó a $1.969,50, con el recargo impositivo del 30%. El promedio de las entidades financieras relevadas por el Banco Central cerró en $1.518,59.
En los mercados alternativos, el dólar blue finalizó sin variaciones en la punta vendedora, en $1.570. Por su parte, el dólar MEP registró un descenso del 0,6% para posicionarse en $1.523,44, al tiempo que el Contado con Liquidación (CCL) cedió un 0,3% y se negoció al cierre en torno a los $1.587,49.
La relación entre la caída del dólar y lo que hizo el Banco Central
Los analistas atribuyeron la merma del dólar mayorista a una decisión inédita del Banco Central en la víspera: dejó de comprar divisas por primera vez en lo que va del 2026.
La falta de demanda después de 135 ruedas consecutivas hizo caer la cotización a $1.496. Para contener la presión alcista sobre la paridad, el BCRA recurrió al mercado de futuros, y finalizó su saldo diario en una posición neutra.
No obstante, el organismo monetario mantiene su ritmo de acumulación de reservas internacionales. A lo largo de este año ya superó compras netas por U$S13.100 millones.
De esta manera, el tipo de cambio marcó una brecha de 23,2% respecto del techo en la banda de flotación cambiaria, fijado en $1.842,40 este miércoles.
El volumen negociado en el segmento de contado fue significativo al superar ampliamente los U$S 417,4 millones durante toda la sesión. A la par de la rueda spot, los contratos a futuro mostraron muescas descendentes con retrocesos de hasta el 0,4% en los tramos de vencimiento correspondientes al ejercicio 2026.
Las proyecciones que maneja la plaza financiera ubican la cotización del mayorista en torno a los $1.495,5 para terminar julio. En tanto, para diciembre el mercado prevé un tipo de cambio cercano a $1.637, dentro de una jornada global que movilizó un volumen operado total de US$ 1.182 millones.