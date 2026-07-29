El dólar en el segmento mayorista cerró en caída tras 11 días y el blue se mantuvo estable

En los mercados alternativos, el dólar blue finalizó sin variaciones en la punta vendedora, en $1.570. Por su parte, el dólar MEP registró un descenso del 0,6% para posicionarse en $1.523,44, al tiempo que el Contado con Liquidación (CCL) cedió un 0,3% y se negoció al cierre en torno a los $1.587,49.

El Banco Central tomó una decisión inédita que influyó en la caída de la cotización del dólar

La relación entre la caída del dólar y lo que hizo el Banco Central

Los analistas atribuyeron la merma del dólar mayorista a una decisión inédita del Banco Central en la víspera: dejó de comprar divisas por primera vez en lo que va del 2026.

La falta de demanda después de 135 ruedas consecutivas hizo caer la cotización a $1.496. Para contener la presión alcista sobre la paridad, el BCRA recurrió al mercado de futuros, y finalizó su saldo diario en una posición neutra.

No obstante, el organismo monetario mantiene su ritmo de acumulación de reservas internacionales. A lo largo de este año ya superó compras netas por U$S13.100 millones.

De esta manera, el tipo de cambio marcó una brecha de 23,2% respecto del techo en la banda de flotación cambiaria, fijado en $1.842,40 este miércoles.

El volumen negociado en el segmento de contado fue significativo al superar ampliamente los U$S 417,4 millones durante toda la sesión. A la par de la rueda spot, los contratos a futuro mostraron muescas descendentes con retrocesos de hasta el 0,4% en los tramos de vencimiento correspondientes al ejercicio 2026.

Las proyecciones que maneja la plaza financiera ubican la cotización del mayorista en torno a los $1.495,5 para terminar julio. En tanto, para diciembre el mercado prevé un tipo de cambio cercano a $1.637, dentro de una jornada global que movilizó un volumen operado total de US$ 1.182 millones.