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El dólar en el segmento mayorista cerró en caída tras 11 días y el blue se mantuvo estable

El dólar minorista perdió $5 para cerrar en $1.515, y el mayorista llegó a $1.496. Que pasó con otras cotizaciones. Cuánto influyó la decisión del Banco Central

Miguel Ángel Flores
Editado por Miguel Ángel Flores
Con un dólar blue en su pico anual, el dólar oficial volvió a caer este miércoles 29 de julio.

Con un dólar blue en su pico anual, el dólar oficial volvió a caer este miércoles 29 de julio.

Con un blue estable, el dólar oficial operó en terreno negativo este miércoles 29 dentro del segmento mayorista y cortó así una racha de 11 jornadas sin registrar una caída. Así se comportó tanto la divisa minorista, que perdió $5, como con el mayorista, que tocó los $1.496.

En la plaza minorista, el dólar retrocedió hasta los $1.515 para la venta en las pantallas del Banco Nación. La última vez que había llegado a esa cotización fue el 7 de julio, pero fue luego de sumar $5.

A partir de este valor, el dólar tarjeta destinado a consumos en moneda extranjera cotizó a $1.969,50, con el recargo impositivo del 30%. El promedio de las entidades financieras relevadas por el Banco Central cerró en $1.518,59.

En los mercados alternativos, el dólar blue finalizó sin variaciones en la punta vendedora, en $1.570. Por su parte, el dólar MEP registró un descenso del 0,6% para posicionarse en $1.523,44, al tiempo que el Contado con Liquidación (CCL) cedió un 0,3% y se negoció al cierre en torno a los $1.587,49.

El Banco Central tomó una decisión inédita que influyó en la caída de la cotización del dólar

El Banco Central tomó una decisión inédita que influyó en la caída de la cotización del dólar

La relación entre la caída del dólar y lo que hizo el Banco Central

Los analistas atribuyeron la merma del dólar mayorista a una decisión inédita del Banco Central en la víspera: dejó de comprar divisas por primera vez en lo que va del 2026.

La falta de demanda después de 135 ruedas consecutivas hizo caer la cotización a $1.496. Para contener la presión alcista sobre la paridad, el BCRA recurrió al mercado de futuros, y finalizó su saldo diario en una posición neutra.

No obstante, el organismo monetario mantiene su ritmo de acumulación de reservas internacionales. A lo largo de este año ya superó compras netas por U$S13.100 millones.

De esta manera, el tipo de cambio marcó una brecha de 23,2% respecto del techo en la banda de flotación cambiaria, fijado en $1.842,40 este miércoles.

El volumen negociado en el segmento de contado fue significativo al superar ampliamente los U$S 417,4 millones durante toda la sesión. A la par de la rueda spot, los contratos a futuro mostraron muescas descendentes con retrocesos de hasta el 0,4% en los tramos de vencimiento correspondientes al ejercicio 2026.

Las proyecciones que maneja la plaza financiera ubican la cotización del mayorista en torno a los $1.495,5 para terminar julio. En tanto, para diciembre el mercado prevé un tipo de cambio cercano a $1.637, dentro de una jornada global que movilizó un volumen operado total de US$ 1.182 millones.

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