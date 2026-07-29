La drástica decisión que tomó el Banco Central sobre la compra de dólares

Sin embargo, el fuerte incremento en la demanda de divisas por parte del sector energético terminó por limitar la capacidad operativa del BCRA para continuar absorbiendo dólares. Como consecuencia de este escenario y de los pagos efectuados, las reservas internacionales brutas cerraron la jornada en US$ 48.931 millones, registrando un retroceso diario de US$ 234 millones.

¿Techo artificial?: las sospechas de intervención en los $1.500

El giro en la dinámica del mercado encendió las alertas entre los analistas del sector financiero. Desde la consultora EcoGo, su director Sebastián Menescaldi planteó la posibilidad de que se haya generado un "techo artificial" para contener la divisa.

"El BCRA no puede vender por el acuerdo con el FMI. Pero en los hechos se vio un techo de $1.500, quizás con ventas del Tesoro o de ANSES", analizó el especialista, al tiempo que remarcó que un movimiento de características similares ya se había registrado aproximadamente un mes atrás.

Cómo cerraron el dólar mayorista, el oficial y el tarjeta

Pese al freno en las compras de la autoridad monetaria, las cotizaciones operaron con una marcada firmeza. La posición neta del Central se dio en un contexto donde el mercado cambiario mantuvo su tendencia alcista, aunque el tipo de cambio mayorista logró sostenerse por debajo de la barrera psicológica de los $1.500, ubicándose a un 22,9% de distancia del techo fijado en la banda cambiaria ($1.841,169).

En las pizarras minoristas y en las cotizaciones libres como el dólar blue, la volatilidad mantuvo la atención de los ahorristas: