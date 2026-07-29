Tras haber hilvanado más de cuatro meses ininterrumpidos con intervenciones compradoras en el mercado de divisas, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) detuvo su racha compradora de dólares. La autoridad monetaria acumulaba 135 jornadas seguidas con saldo a favor desde el pasado 2 de enero, momento en que inició el ciclo de absorción de divisas en el Mercado Libre de Cambios (MLC).
La drástica decisión que tomó el Banco Central sobre la compra de dólares
El Banco Central cortó una racha histórica de 135 ruedas consecutivas con saldo positivo en el Mercado Libre de Cambios. El impacto del sector energético, la caída en las reservas y las maniobras para frenar el avance de las cotizaciones.
Desde la puesta en marcha de la denominada "fase 4" del programa monetario, la entidad rectora había logrado adquirir un total de US$ 13.128 millones en el segmento mayorista. La cifra se ubicaba dentro del rango previsto por los equipos económicos del Gobierno, que proyectaban un piso de US$ 10.000 millones y un techo de US$ 17.000 millones, condicionado por la liquidez cambiaria y la demanda de dinero.
El factor energético y el freno en la acumulación de reservas
El ritmo de compras de la entidad venía mostrando una aceleración marcada durante el transcurso del mes. Mientras que el promedio diario anual rondaba los US$ 97 millones, a lo largo de julio la cifra trepó a los US$ 116 millones diarios. De esta manera, las compras del séptimo mes del año sumaban US$ 1.963 millones, superando de forma holgada los US$ 1.418 millones registrados durante junio.
Sin embargo, el fuerte incremento en la demanda de divisas por parte del sector energético terminó por limitar la capacidad operativa del BCRA para continuar absorbiendo dólares. Como consecuencia de este escenario y de los pagos efectuados, las reservas internacionales brutas cerraron la jornada en US$ 48.931 millones, registrando un retroceso diario de US$ 234 millones.
¿Techo artificial?: las sospechas de intervención en los $1.500
El giro en la dinámica del mercado encendió las alertas entre los analistas del sector financiero. Desde la consultora EcoGo, su director Sebastián Menescaldi planteó la posibilidad de que se haya generado un "techo artificial" para contener la divisa.
"El BCRA no puede vender por el acuerdo con el FMI. Pero en los hechos se vio un techo de $1.500, quizás con ventas del Tesoro o de ANSES", analizó el especialista, al tiempo que remarcó que un movimiento de características similares ya se había registrado aproximadamente un mes atrás.
Cómo cerraron el dólar mayorista, el oficial y el tarjeta
Pese al freno en las compras de la autoridad monetaria, las cotizaciones operaron con una marcada firmeza. La posición neta del Central se dio en un contexto donde el mercado cambiario mantuvo su tendencia alcista, aunque el tipo de cambio mayorista logró sostenerse por debajo de la barrera psicológica de los $1.500, ubicándose a un 22,9% de distancia del techo fijado en la banda cambiaria ($1.841,169).
En las pizarras minoristas y en las cotizaciones libres como el dólar blue, la volatilidad mantuvo la atención de los ahorristas:
- Dólar Oficial (BNA): se posicionó en $1.520 para la venta.
- Dólar Tarjeta: cotizó a $1.976 para consumos e importaciones en el exterior.
- Promedio de entidades (BCRA): cerró la jornada en $1.520,82 para la venta.
En pocas palabras
- Banco Central: Cortó racha de 135 ruedas comprando dólares en el mercado.
- Reservas en baja: El sector energético y pagos limitaron la acumulación de divisas.
- Cotizaciones firmes: Dólar blue y oficial mostraron volatilidad, cerca de los $1.500.