Los bancos confirmaron el precio récord al que venderán el dólar este miércoles 29 de julio

La confirmación del precio del dólar de cada entidad económica fue entregada al Banco Central y allí se puede ver que el Banco Nación cotizó el dólar para este miércoles a $1.520, mientras que otros bancos incluso lo tendrán a un precio más elevado. Este es el precio más alto en lo que va del año.
No sólo en los bancos el dólar llegó a un precio récord, sino que también lo hizo en las cuevas, en donde la brecha con el dólar oficial creció hasta llegar a los $50 entre ambas cotizaciones.
Precio del dólar en el resto de los bancos más importantes
Así como el Banco Nación confirmó que venderá el dólar a $1.520 en el inicio de la jornada bancaria de este miércoles, el resto de las entidades más importantes también dio a conocer el precio de la moneda norteamericana para el inicio de las actividades bancarias de este miércoles 29 de julio. Este es el precio del dólar en cada banco:
- Banco Galicia: $1.520
- Banco ICBC: $1.520
- Banco BBVA: $1.520
- Banco Supervielle: $1.525
- Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.527
- Banco Patagonia: $1.520
- Banco Hipotecario: $1.520
- Banco Santander: $1.520
- Brubank: $1.515
- Banco Credicoop: $1.520
- Banco Macro: $1.525
- Banco Piano: $1.525
- Banco de Comercio: $1.520
El Banco Central rompió con su seguidilla de compra de dólares
Luego de haber hilvanado más de 130 jornadas consecutivas con intervenciones en el mercado, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) cortó con la racha este martes.
Entotal, fueron 135 jornadas, iniciadas el 2 de enero, de comprar dólares y acumular reservas. Sehún el balance, el Banco Central en todo este tiempo adquirió un total de US$13.128 millones en el mercado mayorista. Las estimaciones del Gobierno se habían posicionado entre los US$10.000 millones y US$17.000 millones, dependiendo de la evolución de la demanda de dinero y la liquidez del mercado de cambios. Habrá que esperar para ver qué hace este miércoles.
En pocas palabras
- Dólar récord: Los bancos fijaron precios de venta del dólar de hasta $1.527 este miércoles 29 de julio.
- Brecha cambiaria: La diferencia entre el dólar oficial y el de las cuevas alcanzó los $50.
- BCRA: El Banco Central finalizó una racha de 135 jornadas consecutivas comprando divisas.