Los bancos confirmaron el precio récord al que venderán el dólar este miércoles 29 de julio

Precio del dólar en el resto de los bancos más importantes

Así como el Banco Nación confirmó que venderá el dólar a $1.520 en el inicio de la jornada bancaria de este miércoles, el resto de las entidades más importantes también dio a conocer el precio de la moneda norteamericana para el inicio de las actividades bancarias de este miércoles 29 de julio. Este es el precio del dólar en cada banco:

Banco Galicia: $1.520

Banco ICBC: $1.520

Banco BBVA: $1.520

Banco Supervielle: $1.525

Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.527

Banco Patagonia: $1.520

Banco Hipotecario: $1.520

Banco Santander: $1.520

Brubank: $1.515

Banco Credicoop: $1.520

Banco Macro: $1.525

Banco Piano: $1.525

Banco de Comercio: $1.520

El Banco Central rompió con su seguidilla de compra de dólares

Luego de haber hilvanado más de 130 jornadas consecutivas con intervenciones en el mercado, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) cortó con la racha este martes.

Entotal, fueron 135 jornadas, iniciadas el 2 de enero, de comprar dólares y acumular reservas. Sehún el balance, el Banco Central en todo este tiempo adquirió un total de US$13.128 millones en el mercado mayorista. Las estimaciones del Gobierno se habían posicionado entre los US$10.000 millones y US$17.000 millones, dependiendo de la evolución de la demanda de dinero y la liquidez del mercado de cambios. Habrá que esperar para ver qué hace este miércoles.