16 minutos en el infierno: despertó paralizado en plena cirugía, sintió cada corte y no pudo pedir ayuda

Sizemore quedó completamente inmóvil sobre la camilla, pero su mente permanecía despierta y lúcida. Durante 16 minutos angustiantes, el hombre experimentó en carne propia el dolor agudo de cada corte en su abdomen. Incapaz de gritar o mover un ojo para pedir ayuda, escuchaba hablar a los médicos a centímetros de él.

Cuando el personal lo sedó de urgencia, ya era demasiado tarde.

Según los reportes judiciales y de salud publicados por el medio especializado Live Science, el paciente no solo sintió el dolor de la incisión inicial, sino también la manipulación directa de sus órganos internos mientras luchaba en vano por emitir alguna señal de vida.

El trágico desenlace

Recién al finalizar la operación, el personal notó alteraciones en sus signos vitales y lo sedó de urgencia. Sin embargo, cuando despertó en la sala de recuperación, el daño psicológico ya era irreversible.

La historia terminó de la peor manera. Agobiado por ataques de pánico y un estrés postraumático extremo que lo hacía revivir la parálisis del quirófano, el hombre terminó quitándose la vida dos meses después. El caso conmocionó a la medicina y encendió las alarmas sobre los peligros de la llamada conciencia intraoperatoria.

Tras el hecho, la familia inició acciones legales contra el centro médico para exigir controles más estrictos sobre el monitoreo de la actividad cerebral durante las cirugías, marcando un antes y un después en los protocolos de anestesia en los hospitales del país.