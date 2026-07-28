Si tenés planta de hibisco o flor de jamaica en casa, te contamos qué significa y qué beneficios trae a tu hogar

El hibisco tiene beneficios extremadamente positivos en nuestra vida y hogar. Primero, porque sus pétalos conforman una silueta vistosa y bonita, pero también nos encontramos frente a una especie que ofrece múltiples beneficios, tanto medicinales como culinarios. De esta forma, más allá de esas características peculiares, atrae algunos beneficios:

Se asocia el hibisco con la feminidad y la belleza.

con la feminidad y la belleza. Está relacionada con la hospitalidad.

La planta de jamaica simboliza fortuna, gloria y fama.

simboliza fortuna, gloria y fama. Simboliza poder espiritual.

Significa amor y pasión.

Para que florezca, el hibisco debe estar en zonas con mucho sol.

Los colores de la flor de jamaica y su belleza han sido interpretados como símbolos de transformación, renacimiento y conexión con lo divino.

y su belleza han sido interpretados como símbolos de transformación, renacimiento y conexión con lo divino. Simbolizan el ciclo de la vida, afirmando la importancia de dejar ir lo viejo y dar la bienvenida a nuevas oportunidades.

Lo cierto es que las plantas siempre cumplen una función y, para que su efecto y significado sean notorios, la ubicación es todo. Pues el feng shui aconseja que sea donde sus propiedades surjan efecto y estén en equilibrio con tu casa.

En este sentido, si quieres ser un experto en jardinería, la planta hibisco debe estar en lugares muy soleados, para que la iluminación siempre sea constante. Puede ir cerca de ventanas orientadas al sur o al oeste y donde esté protegida de cualquier cambio de temperatura brusco, como los vientos.