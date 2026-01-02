Dieta diurética: cómo preparar agua de jamaica, la bebida natural rica en antioxidantes y súper refrescante

El agua de jamaica es una de las recetas clásicas de América Latina que combina sabor, frescura y propiedades saludables en una sola bebida. Muy popular en México, se destaca por su intenso color rojo, su gusto ligeramente ácido y su versatilidad, ya que puede tomarse fría o caliente y adaptarse fácilmente a distintos planes de dieta.
Esta bebida se elabora a partir de los cálices secos de la flor de hibisco (Hibiscus sabdariffa), que se infusionan en agua caliente y luego se endulzan a gusto. Dentro de las aguas frescas tradicionales, el agua de jamaica ocupa un lugar privilegiado por su sabor intenso y su preparación sencilla.
En cuanto a los beneficios para la salud, según un artículo de la reconocida cocinera Paulina Cocina sobre el agua de jamaica, esta bebida es rica en antioxidantes, tiene efecto diurético y puede ayudar a regular la presión arterial, lo que la vuelve ideal para quienes buscan cuidar su alimentación. Además, su consumo como té o bebida fría puede contribuir a la hidratación y al bienestar general, siendo una excelente opción para sumar a una dieta equilibrada.
Receta para preparar agua de jamaica
Ingredientes:
- 100 g de flor de jamaica seca
- 2 l de agua
- Azúcar o endulzante, c/n
- Opcionales: hielo y jugo de limón
Cómo preparar la receta del agua de jamaica: el paso a paso
- Primero, en una olla grande, coloca dos litros de agua y lleva a ebullición. Agrega las flores de jamaica seca y deja hervir por 10 minutos.
- A continuación, después de hervir, retira la olla del fuego y deja que la mezcla repose durante 20 minutos.
- Pasado ese tiempo, cuela el líquido para remover las flores de jamaica y vierte el contenido en una jarra.
- Luego, agrega azúcar o el endulzante que desees y remueve bien hasta que se disuelva por completo.
- Por último, puedes añadir más agua, jugo de limón y hielo al agua de jamaica para darle un toque cítrico.