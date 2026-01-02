Dieta diurética: cómo preparar agua de jamaica, la bebida natural rica en antioxidantes y súper refrescante

Esta bebida se elabora a partir de los cálices secos de la flor de hibisco (Hibiscus sabdariffa), que se infusionan en agua caliente y luego se endulzan a gusto. Dentro de las aguas frescas tradicionales, el agua de jamaica ocupa un lugar privilegiado por su sabor intenso y su preparación sencilla.

Agua de Jamaica.jpg

En cuanto a los beneficios para la salud, según un artículo de la reconocida cocinera Paulina Cocina sobre el agua de jamaica, esta bebida es rica en antioxidantes, tiene efecto diurético y puede ayudar a regular la presión arterial, lo que la vuelve ideal para quienes buscan cuidar su alimentación. Además, su consumo como té o bebida fría puede contribuir a la hidratación y al bienestar general, siendo una excelente opción para sumar a una dieta equilibrada.