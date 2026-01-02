Cayeron a un canal de riego, no lograron sacar a su bebé que murió ante sus desesperadas miradas

El siniestro se produjo en la intersección de 9 de Julio Norte y Los Claveles, dentro del casco urbano, cuando por razones que se desconocen el adolescente que conducía un Renault Sandero perdió el control y terminó semisumergido en un canal de riego.

Dentro del auto iban el padre del menor, de 17 años, y su madre -de 16-, quienes pudieron salir aunque no lograron sacar al pequeño. Luego, cuando llegaron los equipos de rescate, el niño ya había fallecido como consecuencia de las heridas sufridas en el accidente.