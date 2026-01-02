Un bebé de apenas un año murió este jueves al quedar atrapado dentro un vehículo, en un trágico accidente, en el que también iban sus padres, ambos menores de edad, en la pequeña localidad rionegrina de Chimpay, ubicada en el Alto Valle.
Cayeron a un canal de riego, no lograron sacar a su bebé que murió ante sus desesperadas miradas
Un auto cayó a un canal de riego y los padres lograron salir del vehículo, pero no lograron sacar al niño. Los detalles
El siniestro se produjo en la intersección de 9 de Julio Norte y Los Claveles, dentro del casco urbano, cuando por razones que se desconocen el adolescente que conducía un Renault Sandero perdió el control y terminó semisumergido en un canal de riego.
Dentro del auto iban el padre del menor, de 17 años, y su madre -de 16-, quienes pudieron salir aunque no lograron sacar al pequeño. Luego, cuando llegaron los equipos de rescate, el niño ya había fallecido como consecuencia de las heridas sufridas en el accidente.
En tanto, y como parte del protocolo, al joven conductor se le extrajo una muestra de sangre en el hospital local. La medida apunta a determinar si manejaba bajo los efectos del alcohol u otra sustancia.
La causa, en tanto, fue caratulada como 'Homicidio culposo', y quedó a cargo del Gabinete de Criminalística del Valle Medio, cuyas autoridades solicitaron una serie de pericias para reconstruir el episodio y establecer la responsabilidad del conductor.