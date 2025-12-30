Nombres de bebé: tiene 6 letras, es femenino y nadie lo elige desde 1992 en Argentina

Serapia: el nombre raro que hace más de 30 años que nadie usa en Argentina

Según el registro Nacional de las Personas (Renaper), a principios del siglo pasado el nombre Serapia no era tan raro como ahora. sin embargo, nadie lo usa desde 1992, y la cantidad de mujeres con ese nombre no llega a 100 en la actualidad.

Origen y significado del nombre Serapia

El nombre Serapia proviene del griego Serapía (Σεραπα), forma femenina vinculada a Serapis, una divinidad sincrética del Egipto helenístico que combinaba atributos de dioses egipcios (como Osiris y Apis) y griegos (como Zeus y Hades). El culto a Serapis se difundió ampliamente en la Grecia antigua y luego en Roma.

El significado de Serapia está asociado con:

“Consagrada a Serapis”.

“La que pertenece o está dedicada a Serapis”.

En un sentido simbólico Serapia significa: protección, sanación y renacimiento, cualidades atribuidas a esa deidad.

Uso y características del nombre Serapia

Serapia es un nombre femenino muy poco común en la actualidad.

Inclusive aparece en registros históricos y religiosos antiguos, y también en la onomástica cristiana primitiva, ya que existieron santas y mártires llamadas Serapia o Serapión (forma masculina).

Serapia tiene un tono clásico, fuerte y singular, con resonancia histórica.

Serapia: nombres similares en estilo y origen