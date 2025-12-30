Nombres de bebé: tiene 6 letras, es femenino y nadie lo elige desde 1992 en Argentina

Elegir nombres de bebé no es fácil. Son muchos los factores que entran en juego: costumbres familiares, modas y gustos entre ellos. En Argentina existe un nombre de mujer que fue muy usado durante el siglo pasado, pero que nadie más ha elegido desde 1992. ¿Pistas?, tiene 6 letras, es de origen griego y significa sapiencia o sabiduría.
El nombre de nena que nadie elige desde 1992 en Argentina es Serapia. Es posible usarlo porque no pone en juego la identidad de la criatura ni va contra la ley que establece pautas y restricciones para evitar inconvenientes cuando el bebé crezca.
Por este motivo se pueden elegir palabras que no hayan sido usadas para nombrar a una persona, la creatividad de los progenitores debe contemplar que no sea dudoso, ofensivo o ridículo. Incluso cumpliendo esas indicaciones, hay nombres raros y exóticos que no son muy elegidos y que pueden sonar extraños.
Serapia: el nombre raro que hace más de 30 años que nadie usa en Argentina
Según el registro Nacional de las Personas (Renaper), a principios del siglo pasado el nombre Serapia no era tan raro como ahora. sin embargo, nadie lo usa desde 1992, y la cantidad de mujeres con ese nombre no llega a 100 en la actualidad.
Origen y significado del nombre Serapia
El nombre Serapia proviene del griego Serapía (Σεραπα), forma femenina vinculada a Serapis, una divinidad sincrética del Egipto helenístico que combinaba atributos de dioses egipcios (como Osiris y Apis) y griegos (como Zeus y Hades). El culto a Serapis se difundió ampliamente en la Grecia antigua y luego en Roma.
El significado de Serapia está asociado con:
- “Consagrada a Serapis”.
- “La que pertenece o está dedicada a Serapis”.
- En un sentido simbólico Serapia significa: protección, sanación y renacimiento, cualidades atribuidas a esa deidad.
Uso y características del nombre Serapia
Serapia es un nombre femenino muy poco común en la actualidad.
Inclusive aparece en registros históricos y religiosos antiguos, y también en la onomástica cristiana primitiva, ya que existieron santas y mártires llamadas Serapia o Serapión (forma masculina).
Serapia tiene un tono clásico, fuerte y singular, con resonancia histórica.
Serapia: nombres similares en estilo y origen
- Serafina (hebreo): “ardiente, angelical”
- Sofia (griego): “sabiduría”
- Serena (latín): “calma, serena”
- Apia: antiguo, breve y raro
- Sarapía: variante muy poco usada