Corea del Norte tiene en la mira a un país de América Latina como parte de su estrategia geopolítica en medio de tensiones con Estados Unidos

Corea del Norte no está forjando una alianza militar formal con Venezuela como la que mantiene con Rusia o China. Su relación con Caracas responde más bien a una estrategia de diplomacia simbólica y política internacional. Tener aliados, incluso simbólicos, en regiones lejanas como América Latina le permite proyectar que no está completamente aislado y ganar espacios de apoyo, ya sea en la ONU o en discursos públicos contra la “hegemonía” de Estados Unidos.

América del Sur

Como es la relación entre ese país de América Latina y Corea del Norte

Según explica El Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina: "Corea del Norte y Venezuela comparten un pasado que ninguna de las partes quiere recordar. Su problemática historia sugiere que el pragmatismo, más que la fraternidad ideológica de larga data, es lo que ha definido esta relación bilateral y que los impulsores de los lazos entre ambos países son, en cambio, las sanciones estadounidenses y la necesidad ideológica de Maduro de reforzar su postura antiimperialista"

