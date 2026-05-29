Mientras organismos climáticos internacionales monitorean el posible desarrollo de un nuevo episodio fuerte de El Niño entre finales de 2026 y 2027, dos países de América Latina aparecen constantemente entre los más expuestos a lluvias extremas e inundaciones.
Los dos países de América Latina que enfrentarían lluvias inéditas en 2026 por la llegada del superNiño
El Niño amenaza con lluvias extremas a dos países de América Latina en 2026, según pronósticos climáticos.
Ambas naciones de América Latina comparten una de las zonas más sensibles del planeta frente al calentamiento anómalo del océano Pacífico, fenómeno que históricamente ha provocado desbordes de ríos, destrucción de infraestructura y pérdidas millonarias en la costa del Pacífico sudamericano.
Los dos países de América Latina que enfrentarían lluvias inéditas en 2026 por la llegada del superNiño
La preocupación aumentó durante los últimos meses después de que organismos meteorológicos regionales comenzaran a advertir sobre temperaturas oceánicas superiores a lo normal frente a las costas de ambos países. En Perú, la Comisión Multisectorial Encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) mantiene activa una alerta de El Niño Costero y advirtió que el fenómeno podría extenderse hasta inicios de 2027, con lluvias superiores a lo habitual en varias regiones costeras.
Ecuador enfrenta un escenario similar. El Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño (CIIFEN) informó que varias zonas del país podrían registrar precipitaciones más intensas de lo normal debido al calentamiento del Pacífico oriental. Distintos reportes científicos y meteorológicos advierten además que las provincias costeras ecuatorianas son especialmente vulnerables a inundaciones y deslizamientos durante episodios fuertes de El Niño.
Lluvias sin precedentes
El Niño ocurre cuando las aguas superficiales del Pacífico ecuatorial se calientan más de lo normal durante varios meses consecutivos. Ese aumento altera la circulación atmosférica y modifica los patrones de lluvias en distintos continentes. En el caso de Perú y Ecuador, los eventos intensos suelen provocar lluvias torrenciales en la costa, aumento de temperatura del mar y fenómenos extremos asociados a inundaciones y huaicos.
La Organización Mundial de la Salud explica que El Niño afecta especialmente las costas de Perú y Ecuador porque el calentamiento del océano reduce las corrientes frías habituales y favorece la formación de tormentas y precipitaciones mucho más intensas de lo normal.
Los antecedentes históricos explican por qué existe tanta preocupación. Durante el superEl Niño de 1997-1998, considerado uno de los más intensos del siglo XX, Perú y Ecuador sufrieron inundaciones masivas, destrucción de carreteras, colapso de puentes y pérdidas económicas multimillonarias. Miles de personas fueron desplazadas y amplias regiones quedaron bajo emergencia durante meses.