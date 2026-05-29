Los dos países de América Latina que enfrentarían lluvias inéditas en 2026 por la llegada del superNiño

La preocupación aumentó durante los últimos meses después de que organismos meteorológicos regionales comenzaran a advertir sobre temperaturas oceánicas superiores a lo normal frente a las costas de ambos países. En Perú, la Comisión Multisectorial Encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) mantiene activa una alerta de El Niño Costero y advirtió que el fenómeno podría extenderse hasta inicios de 2027, con lluvias superiores a lo habitual en varias regiones costeras.

Ecuador enfrenta un escenario similar. El Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño (CIIFEN) informó que varias zonas del país podrían registrar precipitaciones más intensas de lo normal debido al calentamiento del Pacífico oriental. Distintos reportes científicos y meteorológicos advierten además que las provincias costeras ecuatorianas son especialmente vulnerables a inundaciones y deslizamientos durante episodios fuertes de El Niño.

Super niño (8)

Lluvias sin precedentes

El Niño ocurre cuando las aguas superficiales del Pacífico ecuatorial se calientan más de lo normal durante varios meses consecutivos. Ese aumento altera la circulación atmosférica y modifica los patrones de lluvias en distintos continentes. En el caso de Perú y Ecuador, los eventos intensos suelen provocar lluvias torrenciales en la costa, aumento de temperatura del mar y fenómenos extremos asociados a inundaciones y huaicos.

La Organización Mundial de la Salud explica que El Niño afecta especialmente las costas de Perú y Ecuador porque el calentamiento del océano reduce las corrientes frías habituales y favorece la formación de tormentas y precipitaciones mucho más intensas de lo normal.

Los antecedentes históricos explican por qué existe tanta preocupación. Durante el superEl Niño de 1997-1998, considerado uno de los más intensos del siglo XX, Perú y Ecuador sufrieron inundaciones masivas, destrucción de carreteras, colapso de puentes y pérdidas económicas multimillonarias. Miles de personas fueron desplazadas y amplias regiones quedaron bajo emergencia durante meses.