Un lago artificial será construido en América Latina para asegurar agua en una vía comercial clave en 2027

Frente a ese problema, Panamá impulsa ahora un proyecto gigantesco: la construcción de un nuevo lago artificial que permita garantizar el suministro de agua para el canal a partir de los próximos años. La iniciativa, prevista como parte de la estrategia hídrica hacia 2027, busca evitar que futuras sequías paralicen una ruta por donde circula una parte significativa del comercio global.

El problema de fondo es cada vez más evidente. El canal opera mediante esclusas que elevan y descienden barcos utilizando millones de litros de agua dulce en cada tránsito. Históricamente, las lluvias tropicales eran suficientes para sostener el sistema, pero el cambio climático alteró ese equilibrio. Las sequías redujeron drásticamente el nivel de los lagos Gatún y Alhajuela, obligando a limitar la cantidad de embarcaciones autorizadas a cruzar.

Lago

Un lago que beneficia al comercio mundial

Esa situación tuvo consecuencias globales inmediatas. Empresas navieras enfrentaron retrasos, aumentos de costos y desvíos de rutas comerciales enteras. Algunos barcos incluso debieron rodear Sudamérica para evitar la congestión.

El nuevo lago artificial pretende actuar como reserva estratégica para estabilizar el sistema. Además de abastecer al canal, también podría ayudar a garantizar agua potable para parte de la población panameña, que crece rápidamente alrededor de la región metropolitana.

Pero el proyecto no está exento de polémicas. La construcción del lago implicaría modificar ecosistemas y podría afectar comunidades rurales cercanas. Organizaciones ambientales advierten sobre el impacto de inundar nuevas áreas y cuestionan hasta qué punto las soluciones de gran escala pueden resolver problemas climáticos cada vez más complejos.

El nuevo embalse artificial