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En Guaymallén

Caminaba por la calle, la balearon en la cabeza, le avisó a la Policía y quedó internada

La mujer baleada sufrió una herida a la altura de la sien y fue asistida por personal policial

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
La mujer baleada quedó internada en el Hospital Central.

La mujer baleada quedó internada en el Hospital Central.

Una mujer resultó baleada en la cabeza en la madrugada de este lunes cuando caminaba por Guaymallén. Pese al impacto de arma de fuego, la víctima logró avisarle a personal policial sobre el ataque y quedó internada.

El episodio ocurrió minutos después de las 3 en la intersección de calles Pringles y Artigas, a pocas cuadras del Hospital Pediátrico Humberto Notti, en Guaymallén.

Personal policial se encontraba realizaron un patrullaje por la zona cuando fue advertido por una mujer de 38 años que tenía sangre en el costado izquierdo del rostro.

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Personal policial encontr&oacute; a la mujer baleada caminando por la calle. Imagen ilustrativa.

Personal policial encontró a la mujer baleada caminando por la calle. Imagen ilustrativa.

La mujer le explicó a personal policial que se encontraba caminando por una zona cercana, unas cuadras hacia el oeste, cuando sintió un fuerte impacto en la cabeza y comenzó a sangrar. Los uniformados pudieron detectar a simple vista que tenía un orificio en la zona.

La víctima fue trasladada al Hospital Central donde la diagnosticaron una herida de arma de fuego, por lo que fue asistida pero quedó fuera de peligro pese a haber sido baleada en una zona tan sensible.

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