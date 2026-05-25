Caminaba por la calle, la balearon en la cabeza, le avisó a la Policía y quedó internada

El episodio ocurrió minutos después de las 3 en la intersección de calles Pringles y Artigas, a pocas cuadras del Hospital Pediátrico Humberto Notti, en Guaymallén.

Personal policial se encontraba realizaron un patrullaje por la zona cuando fue advertido por una mujer de 38 años que tenía sangre en el costado izquierdo del rostro.