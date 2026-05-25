Una mujer resultó baleada en la cabeza en la madrugada de este lunes cuando caminaba por Guaymallén. Pese al impacto de arma de fuego, la víctima logró avisarle a personal policial sobre el ataque y quedó internada.
Caminaba por la calle, la balearon en la cabeza, le avisó a la Policía y quedó internada
La mujer baleada sufrió una herida a la altura de la sien y fue asistida por personal policial
El episodio ocurrió minutos después de las 3 en la intersección de calles Pringles y Artigas, a pocas cuadras del Hospital Pediátrico Humberto Notti, en Guaymallén.
Personal policial se encontraba realizaron un patrullaje por la zona cuando fue advertido por una mujer de 38 años que tenía sangre en el costado izquierdo del rostro.
La mujer le explicó a personal policial que se encontraba caminando por una zona cercana, unas cuadras hacia el oeste, cuando sintió un fuerte impacto en la cabeza y comenzó a sangrar. Los uniformados pudieron detectar a simple vista que tenía un orificio en la zona.
La víctima fue trasladada al Hospital Central donde la diagnosticaron una herida de arma de fuego, por lo que fue asistida pero quedó fuera de peligro pese a haber sido baleada en una zona tan sensible.