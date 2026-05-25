La herencia de la casa, la principal sospecha sobre el móvil del matricidio en Junín

mariana gutierrez femicidio crimen junin 2 La víctima del presunto matricidio en Junín.

Sumado a ese fin económico, el psicólogo tenía una mala relación con la docente jubilada. Motivada por un lado por los problemas de adicción a la cocaína que tenía el hombre y también por la separación que había tenido Margarita Gutiérrez con su esposo, el empresario Enrique Demaldé.

La cámara de seguridad, una prueba clave

Las actitudes que tuvo David Demaldé en las horas en que ocurrió el crimen fueron las que hicieron poner la lupa de la investigación en su contra. Estas conductas fueron reconstruidas no sólo por testigos sino también por una cámara de seguridad ubicada en un domo a pocos metros de la casa de Margarita Gutiérrez.

Los investigadores detallaron que en la noche del lunes, David Demaldé estuvo en el domicilio de su madre. El psicólogo había llevado a su pareja hasta el microhospital de Junín, ubicado frente a la casa de la docente. La dejó en ese centro asistencial y se cruzó a la casa de su madre.

Minutos después se subió a la moto y regresó hasta su casa, ubicada en el límite con Rivadavia. En ese camino se le rompió ese vehículo pero se subió a otro auto que tenía y volvió al centro de Junín para buscar a su pareja.

margarita gutierrez crimen junin Margarita Gutiérrez fue asesinada y calcinada en su casa de Junín.

A la mañana siguiente, cuando se encontró el cuerpo de Margarita Gutiérrez calcinado, la actitud de David Demaldé también llamó la atención. En un principio no se mostró compungido -como sí sus dos hermanos-, luego se retiró del lugar, regresó a los minutos con la ropa cambiada y se descompuso. Lo trasladaron al sanatorio de Junín donde también detectaron que tenía extrañas lesiones en sus manos, que para la Fiscalía podrían haber sido producidas al momento del crimen.

Un dato importante que resta en la causa es la forma en que la docente jubilada fue asesinada. Es que el cadáver estaba calcinado desde la cintura hacia arriba, tras ser prendido fuego con un acelerante. Debido a las condiciones en las que estaba el cuerpo, será difícil que el Cuerpo Médico Forense (CMF) pueda determinar la manera en que la mataron.

El crimen en Junín

El crimen se descubrió cerca de las 9.30 del martes 20 de mayo pasado en una casa ubicada en calle Isaac Estrella, frente al Centro de Salud ubicado en el centro del departamento de Junín. Una mujer que era acompañante de Margarita Gutiérrez fue hasta su casa pero no recibió respuestas. También le llamó la atención que estaban las puertas y ventanas abiertas.

Cuando las autoridades llegaron, se encontraron con la docente muerta, con la parte superior de su cuerpo con graves quemaduras. Además había un gran desorden en ciertos sectores de la casa pero no se encontró faltante de elementos.

Margarita Iris Gutiérrez Demaldé era una mujer muy conocida en Junín debido a su gran trayectoria como maestra jardinera. Incluso, a mediados de 2016, el municipio inauguró un jardín nucleado en ese departamento con su nombre debido a “la fecunda labor desempeñada en beneficio de la comunidad educativa”, tal como se firmó en la resolución.

La víctima del crimen también era madre de Ever Demaldé, un reconocido entrenador técnico que comenzó trabajando junto a Marcelo Bielsa y tuvo pasos en Godoy Cruz, Independiente Rivadavia, Argentinos Juniors y el fútbol de India.