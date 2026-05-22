Imputado por el crimen de su madre en Junín, el único detenido fue llevado al penal: tenía cocaína en sangre

Embed - ÚLTIMO MOMENTO: así trasladan al IMPUTADO por el crimen de Margarita Gutiérrez

Por razones de seguridad, policías cortaron el tránsito sobre la calle Salvador González para que el ingreso y la salida del imputado hacia y desde el centro sanitario público se concretaran sin sobresaltos.

El móvil del crimen: la sucesión de bienes

El psicólogo Demaldé quedó imputado formalmente este viernes por el delito de homicidio agravado por el vínculo en perjuicio de la madre, la docente jubilada Margarita Iris Gutiérrez, cuyo asesinato sacudió a la comunidad juninense, especialmente en el ámbito educativo.

Para los investigadores, el móvil del matricidio fue económico y está vinculado a la sucesión de bienes patrimoniales. Y la destrucción parcial del cadáver, de la cintura hacia arriba, se debió a la utilización de un líquido acelerante espeso y aceitoso de uso habitual en motores.

mariana gutierrez femicidio crimen junin La docente jubilada Margarita Gutiérrez, víctima de asesinato en Junín. El hijo mayor quedó preso e imputado.

Entre otros indicios que complican al psicólogo preso e imputado: las heridas que presenta en las manos y las imágenes de cámaras de seguridad que lo muestran en la casa de la madre para el día del crimen. Aunque él haya hecho saber que estuvo ahí sólo para saludar a la víctima, la filmación sirve a la Fiscalía para acentuar la teoría de la presencia en la escena.

El hijo mayor de la docente asesinada fue detenido en Rivadavia

El hombre, hijo mayor de la víctima, había sido aprehendido este jueves en una casa en Rivadavia, por orden judicial.

Le incautaron la moto en que circulaba habitualmente, celulares y ropas manchadas de sangre: pistas que podrían contribuir a la pesquisa del fiscal Mariano Carabajal cuando los peritos forenses terminen de procesarlas y emitan los informes científicos correspondientes.