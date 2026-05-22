David Demaldé, preso e imputado por el crimen de la madre, la docente jubilada Margarita Iris Gutiérrez (72) -descubierto el martes- fue trasladado este viernes por la tarde desde Junín a la Penitenciaría provincial, donde quedó alojado mientras avance el proceso penal.
Imputado por el crimen de su madre en Junín, el único detenido fue llevado al penal: tenía cocaína en sangre
David Demaldé, preso por el homicidio agravado por el vínculo de la madre, fue revisado en Junín. Se usó un líquido aceitoso para acelerar la quema del cuerpo
Previamente, en horas del mediodía, el psicólogo David Demaldé, de 46 años, fue llevado esposado y bajo custodia policial al Centro de Salud 62 Doctor Oscar De Lellis, en Junín, donde fue revisado por médicos que tomaron nota de su estado general de salud y de posibles lesiones en el cuerpo.
Gracias a los chequeos toxicológicos le fueron detectados cocaína y alcohol en sangre, por lo que se impuso trasladarlo al penal y no mantenerlo alojado en una comisaría.
Por razones de seguridad, policías cortaron el tránsito sobre la calle Salvador González para que el ingreso y la salida del imputado hacia y desde el centro sanitario público se concretaran sin sobresaltos.
El móvil del crimen: la sucesión de bienes
El psicólogo Demaldé quedó imputado formalmente este viernes por el delito de homicidio agravado por el vínculo en perjuicio de la madre, la docente jubilada Margarita Iris Gutiérrez, cuyo asesinato sacudió a la comunidad juninense, especialmente en el ámbito educativo.
Para los investigadores, el móvil del matricidio fue económico y está vinculado a la sucesión de bienes patrimoniales. Y la destrucción parcial del cadáver, de la cintura hacia arriba, se debió a la utilización de un líquido acelerante espeso y aceitoso de uso habitual en motores.
Entre otros indicios que complican al psicólogo preso e imputado: las heridas que presenta en las manos y las imágenes de cámaras de seguridad que lo muestran en la casa de la madre para el día del crimen. Aunque él haya hecho saber que estuvo ahí sólo para saludar a la víctima, la filmación sirve a la Fiscalía para acentuar la teoría de la presencia en la escena.
El hijo mayor de la docente asesinada fue detenido en Rivadavia
El hombre, hijo mayor de la víctima, había sido aprehendido este jueves en una casa en Rivadavia, por orden judicial.
Le incautaron la moto en que circulaba habitualmente, celulares y ropas manchadas de sangre: pistas que podrían contribuir a la pesquisa del fiscal Mariano Carabajal cuando los peritos forenses terminen de procesarlas y emitan los informes científicos correspondientes.