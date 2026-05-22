Un supermercado empezó a vender ropa GAP, Old Navy y Banana Republic en Mendoza: los precios

ropa gap gap La ropa GAP llegó a los supermercados Carrefour. Foto: gentileza

El movimiento refleja una tendencia creciente en el retail argentino: transformar a los hipermercados en espacios de consumo más amplios bajo el concepto de “todo bajo un mismo techo”. Meses atrás, Coto también había avanzado en esa línea tras acordar la comercialización de mercadería remanente de la marca sueca H&M.

Cuánto cuesta la ropa y en qué supermercados se consigue

Uno de los puntos centrales de la estrategia es el precio. Carrefour apunta a competir directamente con los valores del circuito textil tradicional y captar consumidores interesados en marcas globales a costos más accesibles.

Actualmente, las remeras tienen un precio base de $34.990, aunque existen promociones del tipo 3x2. Los clásicos buzos con capucha de GAP se comercializan desde $46.990, mientras que los jeans arrancan en $49.990.

Las cápsulas de indumentaria comenzaron a operar en abril y están distribuidas en locales estratégicamente seleccionados por volumen de ventas y circulación de público.

banana Banana Republic también llegó a un hipermercado en Argentina. Foto: web

En la Ciudad de Buenos Aires, el debut se realizó en la sucursal de Palermo. En el conurbano y la provincia de Buenos Aires, la propuesta ya funciona en San Isidro, Vicente López, San Fernando, San Martín, Malvinas Argentinas, Quilmes, La Plata, Tortuguitas y Mar del Plata.

En Mendoza, la ropa importada puede encontrarse en el hipermercado de Guaymallén, en Mendoza.

Desde el sector corporativo señalan que el objetivo es consolidar estos espacios textiles y, si continúa la buena respuesta del público, ampliar tanto la cantidad de sucursales como la oferta de productos. Entre los planes a futuro aparece la incorporación de líneas de indumentaria femenina antes de que termine el segundo semestre.