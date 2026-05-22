Los hipermercados y supermercados argentinos comenzaron a cambiar su estrategia comercial frente al retroceso en las ventas de productos básicos. En ese escenario, la moda aparece como uno de los nuevos focos de negocio y Carrefour dio un paso fuerte en esa dirección: empezó a vender ropa de marcas internacionales como GAP, Old Navy y Banana Republic dentro de sus tiendas.
Un supermercado empezó a vender ropa GAP, Old Navy y Banana Republic en Mendoza: los precios
La cadena de supermercados lanzó un plan piloto con indumentaria importada de marcas estadounidenses en sucursales seleccionadas del país
La iniciativa forma parte de un plan piloto que ya funciona en 13 sucursales del país. Allí, los clientes pueden encontrar espacios exclusivos con prendas importadas orientadas principalmente al segmento masculino, con artículos de estilo urbano y uso cotidiano.
La propuesta incluye remeras de algodón, buzos con capucha, camperas y pantalones de jean. Según confirmaron desde la compañía, las primeras semanas del testeo mostraron resultados comerciales por encima de las expectativas iniciales.
El movimiento refleja una tendencia creciente en el retail argentino: transformar a los hipermercados en espacios de consumo más amplios bajo el concepto de “todo bajo un mismo techo”. Meses atrás, Coto también había avanzado en esa línea tras acordar la comercialización de mercadería remanente de la marca sueca H&M.
Cuánto cuesta la ropa y en qué supermercados se consigue
Uno de los puntos centrales de la estrategia es el precio. Carrefour apunta a competir directamente con los valores del circuito textil tradicional y captar consumidores interesados en marcas globales a costos más accesibles.
Actualmente, las remeras tienen un precio base de $34.990, aunque existen promociones del tipo 3x2. Los clásicos buzos con capucha de GAP se comercializan desde $46.990, mientras que los jeans arrancan en $49.990.
Las cápsulas de indumentaria comenzaron a operar en abril y están distribuidas en locales estratégicamente seleccionados por volumen de ventas y circulación de público.
En la Ciudad de Buenos Aires, el debut se realizó en la sucursal de Palermo. En el conurbano y la provincia de Buenos Aires, la propuesta ya funciona en San Isidro, Vicente López, San Fernando, San Martín, Malvinas Argentinas, Quilmes, La Plata, Tortuguitas y Mar del Plata.
En Mendoza, la ropa importada puede encontrarse en el hipermercado de Guaymallén, en Mendoza.
Desde el sector corporativo señalan que el objetivo es consolidar estos espacios textiles y, si continúa la buena respuesta del público, ampliar tanto la cantidad de sucursales como la oferta de productos. Entre los planes a futuro aparece la incorporación de líneas de indumentaria femenina antes de que termine el segundo semestre.