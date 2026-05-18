Black Week de supermercados mayoristas: qué productos se pueden comprar con 40% de descuento

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"El Black Mayorista representa un esfuerzo conjunto de fabricantes, distribuidores y mayoristas para impulsar el consumo en un escenario complejo de desaceleración de ventas e inflación", destacaron desde la comisión directiva de CADAM.

¿Qué es la Black Week Mayorista y hasta cuándo dura?

La nueva semana de descuentos en los supermercados mayoristas es la tercera edición consecutiva que se realiza desde su debut en 2025. Está pensada específicamente para que el canal de ventas incremente su volumen comercial mediante ofertas agresivas.

El evento se extiende formalmente desde el lunes 18 de mayo hasta el domingo 24 de mayo. Durante estos siete días, más de 200 locales mayoristas en todo el país (tanto físicos como plataformas de venta online) mantendrán precios especiales. Si bien el techo general de los descuentos se ubica en el 40%, las promociones específicas y los productos alcanzados quedan bajo la definición autónoma de cada empresa minorista y distribuidora.

Qué productos se pueden comprar en la Black Week mayorista

Debido a que el Black Week busca explícitamente "mover altos stocks", las mayores rebajas e incentivos se concentran en las familias de productos de consumo masivo con mayor acumulación en los depósitos de los super mayoristas en Mendoza:

Alimentos secos y de almacén: Aceites de girasol y mezcla, fideos de paquete, arroz, harinas y productos enlatados.

Aceites de girasol y mezcla, fideos de paquete, arroz, harinas y productos enlatados. Bebidas: Líneas completas de aguas minerales, gaseosas de primeras marcas y opciones con y sin alcohol con fuertes rebajas comprando por lote.

Líneas completas de aguas minerales, gaseosas de primeras marcas y opciones con y sin alcohol con fuertes rebajas comprando por lote. Perfumería y Cosmética: Artículos de higiene personal esenciales como champú, acondicionadores, desodorantes y jabones de tocador.

Artículos de higiene personal esenciales como champú, acondicionadores, desodorantes y jabones de tocador. Artículos de limpieza: Detergentes concentrados, desinfectantes de piso, lavandinas y jabón líquido para ropa; un rubro críticamente afectado por las últimas listas de precios.

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Los 8 súper mayoristas adheridos en Mendoza: Lista completa y sucursales

Para quienes buscan optimizar sus compras por mayor en Mendoza, la cobertura del evento es total. Los comercios minoristas de cercanía (almacenes, autoservicios, gastronómicos) y los consumidores finales podrán acceder a los beneficios en las siguientes cadenas confirmadas por los registros de CADAM y crónicas locales:

1. Oscar David

Ubicación: Elpidio González 320, Godoy Cruz.

Elpidio González 320, Godoy Cruz. Modalidad: Atención presencial y grandes facilidades para abastecimiento del sector gastronómico y comercial del Gran Mendoza.

2. Makro

Ubicación: Rodríguez Peña 790, Godoy Cruz.

Rodríguez Peña 790, Godoy Cruz. Modalidad: Sucursal física y catálogo digital. La multinacional participa activamente permitiendo compras presenciales y gestiones online.

3. Yaguar

Ubicación: Carril Rodríguez Peña 2051, Godoy Cruz.

Carril Rodríguez Peña 2051, Godoy Cruz. Modalidad: Descuentos directos en góndola enfocados en compras por bulto y unidades familiares en líneas seleccionadas.

4. Basualdo

Ubicación: Carril Rodríguez Peña 2050, Godoy Cruz.

Carril Rodríguez Peña 2050, Godoy Cruz. Modalidad: Promociones en salón de ventas. Es uno de los centros preferidos por los almaceneros mendocinos por su variedad en el rubro almacén.

5. Buj Mayorista

Ubicación: Alberdi 485, San José, Guaymallén.

Alberdi 485, San José, Guaymallén. Modalidad: Venta mayorista en salón. Una localización tradicional de excelente acceso para los comercios barriales de Guaymallén y Ciudad de Mendoza.

6. Casa Segal

Ubicación / Canal: Salón tradicional en Mendoza Capital y plataforma web unificada.

Salón tradicional en Mendoza Capital y plataforma web unificada. Modalidad: Destaca por sus fuertes descuentos en el rubro de golosinas, repostería, descartables y alimentos masivos secos.

7. La Yunta Mayorista

Ubicación / Sucursales: Es la cadena que aporta la mayor capilaridad territorial con decenas de bocas de expendio en el Sur mendocino:

8. Cereales El Diamante S.R.L.

Ubicación: Av. Bartolomé Mitre 3001, San Rafael.

Av. Bartolomé Mitre 3001, San Rafael. Modalidad: Referente del sur de la provincia enfocado en productos de molino, cereales, aceites y alimentos secos de primera necesidad.