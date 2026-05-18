Llega una semana clave para el bolsillo de los mendocinos. Los principales supermercados mayoristas en Mendoza (y en el resto del país) lanzan de manera conjunta la "Black Week", una agresiva campaña de promociones que promete rebajas de hasta el 40% en productos de consumo masivo, con el objetivo de apuntalar las ventas y aliviar el presupuesto familiar y comercial.
Black Week de supermercados mayoristas: qué productos se pueden comprar con 40% de descuento
Los súper mayoristas tendrán esta semana su Black Week. Durante varios días ofrecerán descuentos de hasta el 40% en miles de productos
A partir de este lunes 18 y hasta el domingo 24 de mayo, el sector de la distribución masiva pone en marcha una de sus mayores apuestas comerciales de la temporada. Impulsado a nivel nacional por la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM), este evento busca dinamizar el mercado interno en un contexto marcado por la retracción del consumo y la necesidad de las cadenas de rotar inventarios acumulados.
En la provincia de Mendoza, el impacto de la iniciativa se sentirá con fuerza: un total de 8 grandes cadenas mayoristas oficializaron su adhesión al programa, sumando de forma conjunta una densa red de 43 sucursales distribuidas estratégicamente a lo largo y ancho del territorio provincial, abarcando desde el Gran Mendoza hasta el Sur mendocino.
"El Black Mayorista representa un esfuerzo conjunto de fabricantes, distribuidores y mayoristas para impulsar el consumo en un escenario complejo de desaceleración de ventas e inflación", destacaron desde la comisión directiva de CADAM.
¿Qué es la Black Week Mayorista y hasta cuándo dura?
La nueva semana de descuentos en los supermercados mayoristas es la tercera edición consecutiva que se realiza desde su debut en 2025. Está pensada específicamente para que el canal de ventas incremente su volumen comercial mediante ofertas agresivas.
El evento se extiende formalmente desde el lunes 18 de mayo hasta el domingo 24 de mayo. Durante estos siete días, más de 200 locales mayoristas en todo el país (tanto físicos como plataformas de venta online) mantendrán precios especiales. Si bien el techo general de los descuentos se ubica en el 40%, las promociones específicas y los productos alcanzados quedan bajo la definición autónoma de cada empresa minorista y distribuidora.
Qué productos se pueden comprar en la Black Week mayorista
Debido a que el Black Week busca explícitamente "mover altos stocks", las mayores rebajas e incentivos se concentran en las familias de productos de consumo masivo con mayor acumulación en los depósitos de los super mayoristas en Mendoza:
- Alimentos secos y de almacén: Aceites de girasol y mezcla, fideos de paquete, arroz, harinas y productos enlatados.
- Bebidas: Líneas completas de aguas minerales, gaseosas de primeras marcas y opciones con y sin alcohol con fuertes rebajas comprando por lote.
- Perfumería y Cosmética: Artículos de higiene personal esenciales como champú, acondicionadores, desodorantes y jabones de tocador.
- Artículos de limpieza: Detergentes concentrados, desinfectantes de piso, lavandinas y jabón líquido para ropa; un rubro críticamente afectado por las últimas listas de precios.
Los 8 súper mayoristas adheridos en Mendoza: Lista completa y sucursales
Para quienes buscan optimizar sus compras por mayor en Mendoza, la cobertura del evento es total. Los comercios minoristas de cercanía (almacenes, autoservicios, gastronómicos) y los consumidores finales podrán acceder a los beneficios en las siguientes cadenas confirmadas por los registros de CADAM y crónicas locales:
1. Oscar David
- Ubicación: Elpidio González 320, Godoy Cruz.
- Modalidad: Atención presencial y grandes facilidades para abastecimiento del sector gastronómico y comercial del Gran Mendoza.
2. Makro
- Ubicación: Rodríguez Peña 790, Godoy Cruz.
- Modalidad: Sucursal física y catálogo digital. La multinacional participa activamente permitiendo compras presenciales y gestiones online.
3. Yaguar
- Ubicación: Carril Rodríguez Peña 2051, Godoy Cruz.
- Modalidad: Descuentos directos en góndola enfocados en compras por bulto y unidades familiares en líneas seleccionadas.
4. Basualdo
- Ubicación: Carril Rodríguez Peña 2050, Godoy Cruz.
- Modalidad: Promociones en salón de ventas. Es uno de los centros preferidos por los almaceneros mendocinos por su variedad en el rubro almacén.
5. Buj Mayorista
- Ubicación: Alberdi 485, San José, Guaymallén.
- Modalidad: Venta mayorista en salón. Una localización tradicional de excelente acceso para los comercios barriales de Guaymallén y Ciudad de Mendoza.
6. Casa Segal
- Ubicación / Canal: Salón tradicional en Mendoza Capital y plataforma web unificada.
- Modalidad: Destaca por sus fuertes descuentos en el rubro de golosinas, repostería, descartables y alimentos masivos secos.
7. La Yunta Mayorista
- Ubicación / Sucursales: Es la cadena que aporta la mayor capilaridad territorial con decenas de bocas de expendio en el Sur mendocino:
8. Cereales El Diamante S.R.L.
- Ubicación: Av. Bartolomé Mitre 3001, San Rafael.
- Modalidad: Referente del sur de la provincia enfocado en productos de molino, cereales, aceites y alimentos secos de primera necesidad.