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Black Week en Mendoza: qué supermercados mayoristas participan con descuentos de hasta 40%

El Black Week comenzó este lunes y se extenderá hasta el domingo 24. Participan cadenas mayoristas con descuentos en alimentos, bebidas, limpieza y perfumería, tanto en tiendas físicas como online

Pablo Philippens
Editado por Pablo Philippens
Black Week en Mendoza con descuentos de hasta el 40% hasta el domingo 24 de mayo. Imagen ilustrativa IA. 

Black Week en Mendoza con descuentos de hasta el 40% hasta el domingo 24 de mayo. Imagen ilustrativa IA. 

Este lunes comenzó una nueva edición de la Black Week Mayorista, una iniciativa que reune a más de 200 comercios de todo el país con rebajas especiales en productos de consumo masivo. En Mendoza, varias cadenas confirmaron su participación y ofrecen descuentos que llegan hasta el 40%.

La propuesta es impulsada por la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas y busca incentivar las ventas en un contexto marcado por la desaceleración de la inflación y la retracción del consumo.

La campaña estará vigente hasta el domingo 24 y abarca promociones en supermercados mayoristas físicos y plataformas de compra online. Los descuentos incluirán artículos de primera necesidad como alimentos, bebidas, productos de limpieza y perfumería.

Para el mes. Hacer eficiente la compra, ahorrar y estirar el presupuesto son claves para elegir mayoristas. Foto: Archivo.
Según las cadenas, el Black Week de los mayoristas busca

Según las cadenas, el Black Week de los mayoristas busca "mover altos stocks" a partir de descuentos de hasta 40%. Imagen ilustrativa.

Cómo funcionan las promociones del Black Week y qué opciones hay en Mendoza

Entre las cadenas mendocinas que ya confirmaron su adhesión aparecen:

  • Yaguar
  • Buj Supermercados
  • Makro
  • Oscar David
  • Basualdo
  • Casa Segal
  • La Yunta Mayoristas (San Rafael, Malargüe, General Alvear)
  • Cereales El Diamante SRL (San Rafael)

Según explicaron desde la organización, cada empresa definirá de manera independiente qué productos estarán alcanzados por la promoción y qué porcentaje de descuento aplicará en cada caso. Por ese motivo, las ofertas podrían variar según la sucursal o la disponibilidad de stock.

La Black Week Mayorista se consolidó en los últimos años como una de las campañas comerciales más fuertes del sector, especialmente para familias, comercios de cercanía y consumidores que buscan abastecerse con precios más bajos.

MODO VEA DISCO supermercados
Del lunes 18 al domingo 24 se desarrollará en todo el país la Black Week con ofertas en mayoristas. Imagen ilustrativa IA.

Del lunes 18 al domingo 24 se desarrollará en todo el país la Black Week con ofertas en mayoristas. Imagen ilustrativa IA.

Un buen dato a tener en cuenta es que además de las compras presenciales, muchas cadenas habilitarán beneficios a través de sus tiendas digitales, una modalidad que ganó terreno en los últimos años y que permite comparar promociones sin necesidad de trasladarse.

Desde el sector mayorista señalaron que la expectativa está puesta en recuperar parte del movimiento comercial perdido durante los últimos meses y aprovechar una semana clave de promociones para atraer consumidores en todo el país.

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