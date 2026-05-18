Este lunes comenzó una nueva edición de la Black Week Mayorista, una iniciativa que reune a más de 200 comercios de todo el país con rebajas especiales en productos de consumo masivo. En Mendoza, varias cadenas confirmaron su participación y ofrecen descuentos que llegan hasta el 40%.
Black Week en Mendoza: qué supermercados mayoristas participan con descuentos de hasta 40%
El Black Week comenzó este lunes y se extenderá hasta el domingo 24. Participan cadenas mayoristas con descuentos en alimentos, bebidas, limpieza y perfumería, tanto en tiendas físicas como online
La propuesta es impulsada por la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas y busca incentivar las ventas en un contexto marcado por la desaceleración de la inflación y la retracción del consumo.
La campaña estará vigente hasta el domingo 24 y abarca promociones en supermercados mayoristas físicos y plataformas de compra online. Los descuentos incluirán artículos de primera necesidad como alimentos, bebidas, productos de limpieza y perfumería.
Cómo funcionan las promociones del Black Week y qué opciones hay en Mendoza
Entre las cadenas mendocinas que ya confirmaron su adhesión aparecen:
- Yaguar
- Buj Supermercados
- Makro
- Oscar David
- Basualdo
- Casa Segal
- La Yunta Mayoristas (San Rafael, Malargüe, General Alvear)
- Cereales El Diamante SRL (San Rafael)
Según explicaron desde la organización, cada empresa definirá de manera independiente qué productos estarán alcanzados por la promoción y qué porcentaje de descuento aplicará en cada caso. Por ese motivo, las ofertas podrían variar según la sucursal o la disponibilidad de stock.
La Black Week Mayorista se consolidó en los últimos años como una de las campañas comerciales más fuertes del sector, especialmente para familias, comercios de cercanía y consumidores que buscan abastecerse con precios más bajos.
Un buen dato a tener en cuenta es que además de las compras presenciales, muchas cadenas habilitarán beneficios a través de sus tiendas digitales, una modalidad que ganó terreno en los últimos años y que permite comparar promociones sin necesidad de trasladarse.
Desde el sector mayorista señalaron que la expectativa está puesta en recuperar parte del movimiento comercial perdido durante los últimos meses y aprovechar una semana clave de promociones para atraer consumidores en todo el país.